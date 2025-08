Lançamentos do Disney+ em agosto de 2025: veja os filmes e as séries

O mês de agosto chegou com uma seleção de séries, animações e eventos imperdíveis no Disney+.

Entre os principais destaques estão a nova temporada de Law & Order: Organized Crime, a estreia de Outlander: Blood of My Blood, e o retorno de It’s Always Sunny in Philadelphia com sua 17ª temporada. Além disso, o catálogo conta com a estreia da animação Disney Jr. Ariel e o documentário A História Distorcida de Amanda Knox.

Nos esportes ao vivo, o mês traz grandes competições como as finais da Série B do Brasileirão, Libertadores, Supercopa da Inglaterra e a estreia da Premier League. Além disso, para os fãs de basquete, há jogos decisivos da FIBA AmeriCup e a Final da LBF.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em agosto de 2025:

Séries que entram no Disney+ em agosto

Law & Order: Organized Crime – Temporada 5 | 06/08/2025

Necaxa | 08/08/2025

Outlander: Blood of My Blood | 09/08/2025

Alien: Earth | 12/08/2025

Colapso | 15/08/2025

Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor | 15/08/2025

A História Distorcida de Amanda Knox | 20/08/2025

Menéndez & Menudo: Boys Betrayed | 20/08/2025

It’s Always Sunny in Philadelphia – Temporada 17 | 27/08/2025

Animações que entram no Disney+ em agosto

Disney Jr. Ariel | 06/08/2025

Homem de Ferro e seus amigos incríveis | 12/08/2025

Esportes ao vivo com a ESPN