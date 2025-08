Lançamentos da Apple TV em agosto de 2025: veja os filmes e as séries

O mês de agosto chegou com uma seleção de séries, filmes e animações imperdíveis no Apple TV+.

Entre os principais destaques estão o épico histórico Chefe de Guerra, a comédia de Seth Rogen e Rose Byrne Amor Platônico com sua segunda temporada e o retorno de Invasão com novos episódios. Além disso, a plataforma traz o musical com Snoopy e sua turma Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão e a nova temporada de Ilha das Formas.

Nos dramas, a série Cortina de Fumaça, estrelada por Taron Egerton, promete muita tensão e mistério. Para as famílias, Sereno — O Panda Zen retorna com mais episódios de mindfulness para todas as idades.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2025:

Séries que entram no Apple TV+ em agosto

Chefe de Guerra | 1°/08/2025

Sereno - O Panda Zen – Temporada 4 | 1°/08/2025

Amor Platônico – Temporada 2 | 06/08/2025

Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão | 15/08/2025

Invasão – Temporada 3 | 22/08/2025

Ilha das Formas – Temporada 2 | 29/08/2025

Finais de temporada do Apple TV+ em agosto