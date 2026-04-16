Lana Del Rey lança música de jogo de James Bond; ouça e assista

Capa do novo jogo de James Bond que terá a parceria de Lana Del Rey (Divulgação)
Repórter
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15h19.
Lana Del Rey lançou a música oficial do jogo “007 First Light”, nova produção da franquia James Bond desenvolvida pela IO Interactive em parceria com a Amazon MGM Studios.
A cantora colaborou com o compositor David Arnold, responsável por trilhas de cinco filmes da série 007.
Embora não se trate do tema tradicional que marcou os filmes do personagem, a canção mantém elementos típicos do universo Bond. A faixa apresenta uma introdução em tom sensual, que evolui para arranjos dramáticos com metais e cordas, além de incluir uma breve citação do tema clássico de James Bond ao final do refrão.
Segundo o anúncio oficial, “007 First Light” traz uma história reimaginada da origem do personagem. O jogo acompanha James Bond aos 26 anos, no início de sua trajetória no mundo da espionagem, propondo uma nova abordagem para a construção do agente secreto, segundo a Variety.
A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.
Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.
Entre os destaques disponíveis na loja digital estão títulos como Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Horizon Forbidden West Complete Edition e Limbo, que pode ser comprado por apenas R$ 3,69.