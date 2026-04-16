Lana Del Rey lança música de jogo de James Bond; ouça e assista

Lana Del Rey lançou a música oficial do jogo “007 First Light”, nova produção da franquia James Bond desenvolvida pela IO Interactive em parceria com a Amazon MGM Studios.

A cantora colaborou com o compositor David Arnold, responsável por trilhas de cinco filmes da série 007.

Embora não se trate do tema tradicional que marcou os filmes do personagem, a canção mantém elementos típicos do universo Bond. A faixa apresenta uma introdução em tom sensual, que evolui para arranjos dramáticos com metais e cordas, além de incluir uma breve citação do tema clássico de James Bond ao final do refrão.

Segundo o anúncio oficial, “007 First Light” traz uma história reimaginada da origem do personagem. O jogo acompanha James Bond aos 26 anos, no início de sua trajetória no mundo da espionagem, propondo uma nova abordagem para a construção do agente secreto, segundo a Variety.

Sony dá desconto de até 90% em jogos da PlayStation Store

A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.

Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.