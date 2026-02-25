James Bond na Paraíba: Aston Martin lança empreendimento imobiliário no Brasil

A Aston Martin se eternizou por produzir o carro oficial de James Bond nos cinemas, mas vai além dos esportivos de luxo. A marca britânica anunciou seu primeiro projeto residencial no Brasil e na América do Sul, em parceria com o Setai Grupo GP, maior incorporadora privada do Nordeste. O empreendimento será erguido em João Pessoa, na Paraíba, com entrega prevista para 2031.

“Sou um admirador da marca, e acredito que ela sempre representou o quitting luxure [luxo discreto], e isso tem a ver com o que queremos. Sempre externalizei o desejo de fazer um empreendimento com eles. Já estávamos com parceria com outras marcas, como Pininfarina, até que recebemos uma ligação deles”, explica André Penazzi, CEO do grupo.

O Setai Residences Interiors by Aston Martin prevê uma torre de 45 andares, inserida em um complexo de aproximadamente 30 mil metros quadrados, com projeção de ser vendido a partir de R$ 20 mil por metro quadrado. Para o executivo, a escolha por João Pessoa torna o empreendimento único, já que ele deve constar entre os edifícios mais altos do Nordeste.

As comparações com o Senna Tower, em Balneário Camboriú, são inevitáveis. Para o CEO, os empreendimentos são completamente diferentes em termos de projeto e produto, mas similares na simbologia do que eles têm para a região. "São marcos para cada uma das regiões. O Senna Tower para o Sul, o Aston Martin para o Nordeste. O Senna será o mais alto, e representará tudo o que aquela região gosta e quer. Já o Aston será a referência para a nossa região", explica.

“A parceria vai consolidar ainda mais o destino, já que muitas pessoas podem usar o empreendimento para enfim tomar a decisão de vir para a região para uma primeira ou segunda residência”, opina Penazzi.

As unidades terão metragens entre 105 e 320 metros quadrados, voltadas ao público de alto padrão que busca residência principal ou secundária na região.

A iniciativa faz parte da estratégia de diversificação da companhia britânica, que vem expandindo seu braço imobiliário sob o selo Interiors by Aston Martin. Em 2025, a marca concluiu o empreendimento N°001 Minami Aoyama, no Japão, e anunciou um projeto em Daytona Beach Shores, na Flórida. O lançamento na Paraíba será a segunda colaboração nesse formato, em que a empresa assina o design de interiores.

Segundo Stefano Saporetti, diretor de Brand Diversification da Aston Martin, o projeto traduz a “sofisticação britânica” da marca para o contexto brasileiro. O executivo afirma que a proposta é combinar a linguagem de design da montadora com a cultura e a paisagem locais.

Penazzi afirma que a aposta no Nordeste ocorre em um momento de consolidação de João Pessoa como polo de crescimento econômico e turístico. A capital paraibana registrou crescimento recorde no turismo em 2025, além de avanço demográfico e novos investimentos em infraestrutura, fatores que vêm sustentando o aquecimento do mercado imobiliário local.

O executivo também destacou que o movimento segue uma tendência já observada em outras capitais litorâneas, com compradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília buscando imóveis no Nordeste como segunda residência ou alternativa de moradia principal. De acordo com ele, o avanço do trabalho remoto e a busca por qualidade de vida têm reforçado esse fluxo.

O projeto arquitetônico será assinado pelo escritório Baggio Pereira e Schiavon Arquitetura. Já o design de interiores ficará sob comando da equipe da Aston Martin, que promete transportar para o residencial atributos como engenharia de precisão, materiais premium e atenção aos detalhes — conceitos já explorados em seus automóveis.