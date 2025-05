Lady Gaga: como chegar ao show no Rio com metrô, ônibus, trem, BRT e VLT

Está chegando a hora de Lady Gaga esquentar as areias da Praia de Copacabana com seu megashow. A diva pop se apresenta no próximo sábado, 2, num dos cartões-postais mais famosos da cidade do Rio de Janeiro.

A cantora e compositora americana vai subir ao palco às 21h45. Para não dormir no ponto e não perder a festa — que vai começar a partir das 17h30 com DJs — é preciso se organizar. Todos os transportes públicos terão funcionamento especial para atender aos fãs.

A expectativa da Prefeitura do Rio é de atrair 1,6 milhão de pessoas para Copacabana com o megashow. Para receber este público, a ser composto por moradores e turistas, ruas e avenidas importantes do bairro serão fechadas ao trânsito, para garantir o acesso seguro e organizado. Assim como é realizado no réveillon e em grandes eventos no bairro, serão montados pontos de bloqueio e de revista.

A melhor opção para chegar e sair desta festa é de transporte público. Todos terão horário de funcionamento estendido entre a madrugada de sábado e domingo, e reforço na operação. O indicado é se organizar com antecedência e comprar as passagens antecipadamente. Confira abaixo como será o funcionamento de cada modal.

Metrô

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para chegada e saída de Copacabana e recomenda priorizar a estação Siqueira Campos. As linhas 1 e 4 funcionarão entre as estações Jardim Oceânico e Uruguai. A linha 2 terá operação entre Pavuna e General Osório.

Ida:

Embarque em todas as estações com pagamento por aproximação, cartão Giro e Riocard.

Cardeal Arcoverde: apenas desembarque das 16h às 22h de sábado.

Desembarque recomendado: Siqueira Campos.

Volta:

As três estações de Copacabana (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo) funcionarão 24 horas.

Demais estações funcionarão apenas para desembarque após a meia-noite de sábado para domingo.

Não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde.

Embarque recomendado: Siqueira Campos.

Estrutura de controle de fluxo no entorno das estações por medida de segurança operacional.

As estações fora de Copacabana voltam a funcionar também para embarque às 7h de domingo, horário regular da grade.

Ônibus

A partir das 18h será feito o bloqueio aos acessos para a área do show, com 24 pontos de interdição, exceto para ônibus e táxi.

Os ônibus não poderão circular na região a partir das 19h30, quando ocorrerá o bloqueio total para todos os veículos.

Os ônibus ficarão concentrados no Terminal Enseada de Botafogo, das 19h30 às 4h.

O embarque também poderá ocorrer nos pontos regulares na Praia de Botafogo.

As linhas que vão transitar na região são:

Com operação especial: 100; 167; 483; 492.

Com destino à Barra, Recreio, Vargens e Jacarepaguá: 309; 550; 553; 554.

Tijuca, Méier, Zona Sul e Barra: 410; 426; 433; 457; 474.

Trem

A SuperVia terá funcionamento especial para o dia do show. Para a ida, o público poderá usar normalmente os trens da grade. No sábado, a estação Central do Brasil fechará às 21h e reabrirá à meia-noite para o atendimento ao término do espetáculo.

A estação Central do Brasil será a única da SuperVia aberta para embarque, para atender aos passageiros que foram de metrô. As demais estações ficarão abertas somente para desembarque.

A previsão dos horários das viagens na madrugada é:

Ramal Japeri: 0h30 / 1h30 / 2h30 / 4h

Ramal Saracuruna: 0h45 / 1h45 / 2h45 / 4h

Ramal Santa Cruz: 1h / 2h / 3h / 4h30

BRT

O modal terá o seguinte funcionamento nos corredores:

Transoeste: operando 24 horas nas linhas 11 e 22

Transcarioca: operando 24 horas na linha 38

Transolímpica: operando 24 horas na linha 51

Transbrasil: operando 24 horas nas linhas 60 e 80

Conexão BRT: operando 24 horas em todas as linhas

Executivo Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão: Excepcionalmente operando 24 horas, com intervalo de uma hora entre meia-noite e 6h de domingo.

VLT

O VLT terá funcionamento especial para o megashow em Copacabana, e vai operar da seguinte forma:

No sábado, o VLT vai estender o horário de circulação e operar em um trecho especial a partir das 23h.

O trecho Terminal Gentileza X Central terá circulação das 23h de sábado até as 5h de domingo, ininterruptamente, com intervalos de 20 minutos.

São aceitos cartões RioCard ou Jaé, que podem ser comprados ou carregados nas paradas e estações. A passagem do VLT custa R$ 4,70 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no momento do embarque. É recomendado inserir antecipadamente os créditos para ida e volta.