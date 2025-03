L.J. Smith, autora de The Vampire Diaries, morre aos 66 anos

L.J. Smith, escritora responsável pelos primeiros livros da saga "Diários do Vampiro", faleceu aos 66 anos em 8 de março, após lutar contra uma doença não especificada. A notícia foi confirmada em um comunicado no site oficial da autora.

Carreira

Smith iniciou sua trajetória como professora no interior da Califórnia, nos Estados Unidos, mas no fim dos anos 1980 decidiu se dedicar à escrita. Seus primeiros livros tiveram pouca repercussão, até que a editora Alloy Entertainment a contratou para desenvolver "Diários do Vampiro: O Despertar" (1989), que se tornou um grande sucesso.

A série de livros acompanha Elena Gilbert, uma jovem de Mystic Falls envolvida com os irmãos vampiros Damon e Stefan Salvatore. A história ganhou ainda mais popularidade com a adaptação televisiva de "The Vampire Diaries" (2009), estrelada por Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley.

Smith escreveu quatro volumes iniciais da saga, encerrando essa fase com "Reunião Sombria" (1992). Anos depois, aproveitando o sucesso da série de TV, retomou a história com uma nova trilogia, concluída com "Meia-Noite" (2011). No entanto, seus planos para continuar a saga foram rejeitados pela editora, e a franquia seguiu sob o comando de outros escritores, como Aubrey Clark, embora os livros continuassem sendo lançados com o nome de Smith.

Outros projetos

O mesmo aconteceu com "Círculo Secreto", outra saga de sucesso da autora. Publicada originalmente em 1992, a trilogia acompanha uma jovem que descobre poderes sobrenaturais ao se mudar para New Salem. A série retornou em 2012, coincidindo com sua adaptação televisiva estrelada por Britt Robertson, mas Smith não esteve envolvida nas novas obras.

Além dessas sagas, a autora também escreveu a trilogia "Mundo das Sombras" (1994-1995), que conquistou fãs ao explorar a jornada de uma jovem médium, e outros títulos como "The Forbidden Game" (1994) e "Wildworld" (1987).

Nos últimos anos, Smith se afastou da literatura para cuidar da família e da própria saúde. Em 2015, foi diagnosticada com granulomatose com poliangiite, uma doença autoimune rara que a deixou hospitalizada por meses e causou sequelas em órgãos vitais como rins, coração, fígado e bexiga.