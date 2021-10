Kim Jong-Un aplaude demonstração 'extrema' de militares coreanos

Um soldado esmaga com uma marreta um bloco de concreto embaixo do braço de um homem sem camisa, enquanto o líder norte-coreano, Kim Jong-un, olha, sorridente.

Esta cena faz parte de uma atividade promovida pelo Exército da Coreia do Norte, durante a abertura de uma exibição militar que ocorreu nesta terça-feira, 13. Além da demonstração de força “extrema” dos militares coreanos, as ogivas nucleares também foram um dos destaques.

Alguns soldados aparecem de uniforme e quebraram blocos de concreto com os punhos ou com a cabeça. Outros sem camisa suportaram golpes no braço, ou na mão, e um ficou deitado em uma cama de pregos, enquanto um bloco era esmagado em seu peito.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd — Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021

O líder norte-coreano Kim Jong-un aparece observando a apresentação, reagindo com aplausos e sorrisos, acompanhado de policiais e de sua irmã e conselheira, Kim Yo-jong, segundo as imagens divulgadas pela emissora de televisão estatal KCTV.

A Coreia do Norte tem uma longa tradição em artes marciais, entre elas o taekwondo, muito usado com frequência pelo país para simbolizar seu poderio militar.

