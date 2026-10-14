O fim está próximo: atriz de 'Casa do Dragão' diz quando começarão as filmagens da última temporada

RESUMO ＋ As gravações da quarta e última temporada de House of the Dragon devem começar no início de 2027, segundo Gayle Rankin, intérprete de Alys Rivers. Os episódios finais concluirão a guerra civil Targaryen e terão novos personagens, dragões e cenários, de acordo com o produtor executivo Ryan Condal. A estreia está prevista para 2028, mas ainda não há data definida.

As gravações da quarta e última temporada de House of the Dragon ("Casa do Dragão") devem começar no início de 2027. A informação foi dada por Gayle Rankin, intérprete de Alys Rivers, em entrevista ao The Direct. A atriz confirmou seu retorno ao papel, mas não revelou detalhes da trama.

Os episódios finais da derivação de Game of Thrones concluirão a história da guerra civil Targaryen. Segundo o produtor executivo Ryan Condal, a quarta temporada terá uma escala maior que a terceira, com novos personagens, dragões e cenários.

Em agosto, Condal afirmou que os criadores já haviam definido a estrutura geral do último episódio. Na ocasião, a HBO também havia recebido um rascunho do roteiro do primeiro capítulo da temporada.

"A capacidade de contar uma história, de escrever o seu final nós mesmos e de decidir onde e quando ela termina é um grande privilégio. Na indústria da televisão, essa liberdade nem sempre é encontrada. Portanto, estamos voltando ao trabalho com grande entusiasmo. Novos personagens, dragões e locais nos aguardam, o que, espero, fará da temporada final uma conclusão digna para a série", afirma Ryan Condal.

O produtor destacou que poder escrever o encerramento da história e decidir quando ela termina é um privilégio na televisão. Ele afirmou que a equipe retomou o trabalho com entusiasmo e que espera que os novos elementos contribuam para a conclusão da série.

A estreia da temporada final está prevista para 2028, possivelmente durante o verão do hemisfério Norte. A data de lançamento ainda não foi anunciada.

Onde assistir aos episódios de Casa do Dragão?

Os episódios das três temporadas de House of the Dragon (Casa do Dragão) estão disponíveis aos assinantes da HBO Max.

Onde assistir às temporadas de Game of Thrones?

Os episódios das oito temporadas de Game of Thrones estão disponíveis aos assinantes da HBO Max.