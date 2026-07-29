Decisão do Fed de manter juros não foi unânime: veja quem votou contra

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira, 29, manter a taxa básica de juros americana no intervalo entre 3,50% e 3,75%, em uma decisão amplamente esperada pelo mercado. A manutenção, aprovada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), marcou a quinta reunião consecutiva sem mudanças na política monetária.

Apesar de estar no cenário-base dos investidores, a decisão expôs uma divisão maior dentro do banco central americano. Ao contrário da reunião de junho, quando todos os integrantes do FOMC votaram pela manutenção dos juros, desta vez três dirigentes defenderam uma alta de 0,25 ponto percentual.

Votaram contra a decisão de manter a taxa Beth M. Hammack, Neel Kashkari e Lorie K. Logan. Os três preferiam elevar o intervalo da taxa dos Fed Funds para entre 3,75% e 4%.

A divergência já vinha sendo antecipada pelo mercado. Antes da reunião, a ferramenta FedWatch, do CME Group, mostrava que 66,3% dos investidores esperavam a manutenção dos juros, enquanto quase 34% apostavam em uma elevação da taxa, refletindo a percepção de que parte dos dirigentes poderia defender uma postura mais restritiva diante das pressões inflacionárias.

Em um comunicado mais enxuto, semelhante ao divulgado na primeira decisão sob o comando de Kevin Warsh, o FOMC afirmou que a atividade econômica segue crescendo em ritmo sólido, apesar da elevada incerteza, influenciada parcialmente pelo conflito no Oriente Médio.

BC dos EUA cita guerra no Oriente Média e inflação

Segundo o comitê, "o crescimento da produtividade e o investimento de capital são fortes". Os dirigentes também destacaram que a criação de empregos acompanhou o avanço da força de trabalho e que a taxa de desemprego apresentou pouca alteração.

Sobre a inflação, o Fed afirmou que o indicador permanece acima da meta de 2% e que parte da pressão vem de choques de oferta que elevaram preços em alguns setores, incluindo energia.

"O Comitê buscará alcançar o máximo emprego e inflação à taxa de 2% no longo prazo", afirmou o comunicado.

Agora, a atenção dos investidores se volta para o comunicado do FOMC e para a fala do presidente do Fed, Kevin Warsh, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária americana.