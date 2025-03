K-pop invade o Circo Voador: NTX faz show histórico no Rio em 2025

O histórico palco carioca da Lapa, Circo Voador, vai mudar o repertório em 2025. O espaço recebe pela primeira vez um show de K-pop, do grupo sul-coreano NTX. A informação foi noticiada na coluna do jornalista Ancelmo Gomes.

A apresentação está marcada para o dia 22 de junho e faz parte da 2025 NTX World Tour: Our Track in Brazil, uma maratona de oito shows em diferentes cidades brasileiras.

A chegada dos "k-popers" foge da programação do Circo Voador, mas mostra que o Brasil está abrindo cada vez mais espaço para o gênero — que já tem uma grande base de fãs no país. No espaço, os shows mais comuns são de Música Popular Brasileira (MPB), samba, rap, sertanejo e rock brasileiro.

O NTX, que já fez história com 29 mil fãs reunidos em sua primeira passagem pelo Brasil em 2024, retorna com um espetáculo ainda maior em 2025. A turnê marca o lançamento de Over Track, o segundo álbum de estúdio do grupo, que traz 11 faixas inéditas. Dentre as novas músicas, o destaque vai para a faixa “Over N Over”, escrita por Rawhyun, um dos integrantes do grupo que descreve a energia dos fãs brasileiros como “incomparável”.

O grupo é formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Xiha, Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho e Seungwon. Estreou na cena musical em 2021 e logo conquistou seu espaço tanto na indústria coreana quanto no cenário internacional.

Como comprar ingressos para o NTX no Brasil?

O Circo Voador ainda não anunciou quando será a venda dos ingressos, tampouco o valor. Nas redes sociais, o NTX declarou que maiores informações serão apresentadas nesta quinta-feira, 20.