Justin Timberlake é diagnosticado com doença grave: 'extremamente debilitante'

Justin Timberlake revelou nesta quinta-feira, 31, que foi diagnosticado com a doença de Lyme. Em uma postagem nas redes sociais, o cantor compartilhou nas redes sociais que "batalhou com problemas de saúde" durante a turnê "Forget Tomorrow", que terminou recentemente.

“Conviver com isso pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza. Mas, pelo menos, eu conseguia entender por que eu estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente sentindo uma fadiga ou enjoo insanos.”

O artista mencionou que considerou interromper a turnê após o diagnóstico. “Decidi que a alegria que me apresentar me traz supera em muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou muito feliz por ter continuado.”

Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber. Além de Timberlake , outros famosos também já revelaram que enfrentaram a doença de Lyme, incluindo

O que é a doença de Lyme?

A Doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapato e pode afetar diferentes sistemas do corpo humano.

A bactéria responsável pela doença é a Borrelia burgdorferi, transmitida por carrapatos do gênero Ixodes. A enfermidade pode ser grave, especialmente quando atinge o sistema nervoso central, podendo levar a quadros como meningite ou fraqueza muscular, que afeta comumente os membros superiores e inferiores.

Apesar de ser rara no Brasil, a doença de Lyme é mais frequente nos Estados Unidos e na Europa. Ela foi identificada pela primeira vez nos anos 70, na cidade de Lyme, em Connecticut, EUA.

O quadro clínico geralmente começa com uma lesão na pele, seguida de sintomas semelhantes aos de uma virose, como dor de cabeça e febre. Com o tempo, podem surgir manifestações nas articulações, no sistema nervoso, na pele ou no coração.

O tratamento da doença é eficaz, envolvendo o uso de antibióticos.