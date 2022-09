Jojo Todynho vai apresentar Central da Copa com Alex Escobar na Globo

A TV Globo anunciou na última quinta-feira, 21, que a cantora Jojo Todynho irá participar da cobertura da Copa do Mundo do Catar. A partir de novembro, a artista irá apresentar o programa Central da Copa ao lado do jornalista esportivo Alex Escobar. Lucas Gutierrez e Marcelo Adnet também devem participar da atração.

Em entrevista ao Gshow, Jojo Todynho disse estar nervosa com o novo desafio. "Sei que, em novembro, estarei com Alex Escobar, apresentando Central da Copa. Ele e um grupo de pessoas maravilhosas. Estou nervosa, mas ele já me tranquilizou. Falou para eu ficar tranquila e que vai me ajudar em tudo em que eu tiver dificuldade", disse a carioca.

A cantora detalhou que o seu papel no programa será comentar o desempenho das seleções e dos jogadores. Ela também reforçou o seu amor pelo futebol. "Sou fã de futebol, flamenguista, mas ainda não comecei a estudar. Mas, já comprei meu álbum de figurinhas. O Alex também falou para eu ficar tranquila, ele vai me direcionar. Porque, para mim, tudo é pênalti. Caiu, 'é pênalti', fez um gol errado, 'é pênalti", concluiu.

Campeã da "A Fazenda 12", Jojo foi contratada pela Globo após destaque no reality show da Record. A cantora lançou um álbum só de pagodes recentemente, está gravando a série "Os Parças" para o Globoplay e foi convidada para ter um quadro diárioa do Mais Você”, apresentado pela Ana Maria Braga.

