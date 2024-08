Renata Vasconcellos é afastada do Jornal Nacional até setembro; entenda

O maior e mais relevante telejornal do Brasil, o Jornal Nacional (JN) tem vivido edições diferentes nos últimos dias. A mudança veio com os apresentadores: com William Bonner afastado por covid-19, o editor-chefe foi substituído temporariamente por César Tralli, mas retornou na última quarta-feira, 21. E desde o dia 19 de agosto, em conjunto com Bonner, quem tem apresentado o programa é Ana Luiza Guimarães.

Em geral, os apresentadores do Jornal Nacional são William Bonner e Renata Vasconcellos. Mas quem acompanha diariamente a cobertura do telejornal pode ter notado que Renata, já à frente do programa há anos, também deixou a bancada do JN nos últimos dias. A jornalista foi afastada por uma decisão direta da direção da emissora.

Por que Renata Vasconcellos não está apresentando o JN?

Desde o dia 19 de agosto, Renata não apresenta o Jornal Nacional. Mas o motivo está longe de ser preocupante: a jornalista na verdade está de férias. O tempo de descanso da apresentadora deveria ter começado no dia 17 de agosto, mas o período foi adiado por causa da morte de Silvio Santos, que deixou a TV Globo com uma cobertura especial. A emissora reorganizou as férias de Vasconcellos para que ela tenha seu merecido descanso.

Com ela de fora, Bonner e Guimarães têm dividido a bancada do telejornal. Renata Vasconcellos volta para a apresentação do JN somente no dia 2 de setembro.

O Jornal Nacional vai ao ar de segunda a sábado a partir das 20h30 (horário de Brasília), com exibição na TV Globo e na Globoplay, plataforma de streaming da emissora.