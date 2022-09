Onde assistir o jogo Brasil x Gana hoje, sexta-feira, 23; veja o horário

A Seleção Brasileira encara Gana nesta sexta-feira, 23, às 15h30, no Estádio Océane, na França. A partida é amistosa e serve como preparação para a Copa do Mundo do Catar.

Há 13 partidas sem perder, o Brasil busca a quinta vitória consecutiva. O técnico Tite terá a oportunidade de realizar os últimos testes antes do Mundial deste ano e promete inovar.

Durante os treinos em Le Havre, a comissão técnica treinou com o quinteto ofensivo Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison e Tite confirmou o time sem um lateral direito de origem. O Eder Militão, do Real Madrid, deve assumir a posição e jogar como terceiro defensor quando o time atacar e defender como lateral.

A única baixa do amistoso será o volante Bruno Guimarães, que reclamou de dores depois do treino de terça-feira. Após exames realizados, foi constatado um edema muscular na coxa esquerda.

Gana será um teste nível Copa do Mundo para o Brasil. A seleção africana está no no Grupo H - com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul - e pode ser adversário da seleção brasileira nas oitavas. As seleções já se enfrentaram em quatro oportunidades, uma vez na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006 e em três amistosos, e todas o Brasil venceu.

O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões também estão no grupo da seleção Brasileira.

Provável escalação do Brasil contra Gana

Escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Seleção Brasileira hoje?

O jogo desta sexta-feira às 15h30 entre Brasil x Gana terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV. A EXAME TAMBÉM ACOMPANHA A PARTIDA EM TEMPO REAL.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

27/09 - Brasil x Tunísia

Quando será a próxima convocação do Brasil?

A próxima vez que o técnico Tite anunciar a convocação de jogadores será a definitiva para a Copa do Mundo. Após os dois amistosos, a comissão da Seleção planeja revelar os 26 jogadores que vão para o Catar no dia 7 de novembro.

Com os nomes revelados, os jogadores serão liberados pelos clubes a partir de 13 de novembro e a apresentação acontece no dia 14 de novembro. A seleção ficará no centro de treinamento da Juventus, da Itália. No dia 19, a delegação viaja para Doha.

Calendário da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

27 de setembro - Amistoso contra a Tunísia

21 de outubro - Lista de até 55 jogadores para a Fifa

07 de novembro - Previsão da lista final de 26 jogadores

11 de novembro - Apresentação da Seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Servia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíca

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

