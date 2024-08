São Paulo recebe pela primeira vez o Sand Series, maior evento de beach tennis do mundo

Competição ocorre de 7 a 12 de outubro na Arena Eztec, na zona sul da capital, e terá premiação de mais de 50 mil dólares

São Paulo será a sede de uma das etapas do Circuito Mundial Sand Series, o maior evento de beach tennis do planeta, pela primeira vez. A competição acontecerá na Arena Eztec, localizada na região do Morumbi, zona sul da cidade, entre os dias 7 e 12 de outubro. O torneio reunirá os melhores atletas do ranking mundial nas categorias masculina e feminina, e distribuirá mais de 50 mil dólares em premiação.

O evento, que terá acesso gratuito, promete atrair milhares de fãs do esporte. Os ingressos estarão disponíveis a partir do início de setembro, com retiradas presenciais na Arena Eztec ou digitais, através da plataforma Total Ticket. Os interessados também poderão adquirir pacotes de hospitalidade, que incluem comida e bebida liberada.

Será montada uma arena com capacidade para receber mais de três mil pessoas. A estrutura contará com nove quadras para a realização das partidas e um espaço coberto para garantir a continuidade do torneio em caso de chuva.

“A edição do Sand Series em São Paulo será muito especial”, destaca Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador. “Além de ser a cidade mais movimentada do país, São Paulo é um local que, cada vez mais, conta com espaços para a prática de esportes de areia. Estamos investindo na estrutura para proporcionar conforto e comodidade aos torcedores, com serviços premium, restaurante, lojas, bares e uma arena completa”, complementa Rubinatto.

Brasil no circuito mundial de beach tennis

Essa será a terceira etapa do Sand Series em solo brasileiro este ano, após passar por Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e Brasília. O evento é chancelado pela ITF (International Tennis Federation) e vale pontos para o ranking mundial.

O Sand Series é organizado pela Goolaço, uma empresa especializada em marketing esportivo e na realização de eventos de esportes de areia. Além do Sand Series, a Goolaço também será responsável pela Copa do Mundo de Beach Tennis, um torneio entre seleções que acontecerá em dezembro, utilizando a mesma estrutura da Arena Eztec.

“No segundo semestre, São Paulo será a capital mundial do beach tennis”, afirma Rubinatto. “Será uma excelente oportunidade para marcas que desejam se conectar com consumidores que praticam esportes de areia. Teremos uma arena montada de outubro a dezembro, com dois eventos importantíssimos para o calendário competitivo. Nos últimos anos, vimos a popularidade do esporte crescer exponencialmente entre os paulistanos, especialmente no centro financeiro. Será muito bacana receber os melhores atletas do mundo em uma estrutura de grande porte”, conclui.