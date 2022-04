Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 22; onde assistir ao vivo e horários

Abertura da rodada do final de semana do campeonato Alemão, partidas do Brasileirão da Série B e final de campeonato estadual marcam a sexta-feira de futebol.

Em dia de poucos jogos, o Bahia visita o CSA e a Chape recebe o Vasco pela Série B do Brasileirão. Alguns estaduais ainda estão em fase de definição, entre eles, o Campeonato Cearense. O Fortaleza visita o Caucaia na primeira partida da final da competição.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 22

Campeonato Alemão

15h30 - Wolfsburg x Mainz 05 - OneFootball

Brasileirão Série B

19h - CSA x Bahia - SporTV e Premiere

21h30 - Chapecoense x Vasco - SporTV e Premiere

Campeonato Cearense

21h35 - Caucaia x Fortaleza - SBT e Nordeste FC

