Lifetime é eleita, pelo terceiro ano seguido, a melhor assessoria de investimentos do Brasil

Foco no cliente – de fato, não apenas no discurso. É isso, essencialmente, o que faz da Lifetime uma referência em investimentos no país, na visão de seu CEO, Fernando Katsonis. “É um assunto fácil de falar, mas muito difícil de entregar”, diz o gestor do escritório, que foi eleito pelo terceiro ano consecutivo a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil pelo BTG Pactual, ao qual é associado.

O prêmio, recebido no BTG Summit 2024, chegou em um momento importante. “Após um ano desafiador, de muita turbulência no mercado financeiro em razão do estresse de crédito e da subida da taxa de juro, conseguir chegar a esse resultado endossa nossa estratégia para continuar crescendo e reconhece nosso foco não no produto, e sim no cliente”, diz Katsonis.

Além de tricampeã na assessoria de investimentos, a Lifetime venceu na categoria Destaque em Planejamento Patrimonial e Vida e foi premiada como a segunda Melhor Gestora do Brasil por meio da Lifetime Asset, gestora independente que faz parte do negócio e havia sido líder e vice-líder também nos dois anos anteriores.

BTG Summit 2024: Lifetime foi eleita pela terceira vez a Melhor Assessoria de Investimentos do país (Lifetime/Divulgação)

Há 12 anos no mercado, a Lifetime é um diferenciado conglomerado financeiro, que trabalha com o modelo one stop shop, oferecendo em um só lugar uma variedade de soluções e especialistas para desenhar estratégias de gestão patrimonial customizadas.

A companhia atende clientes do segmento private, em geral empresários, executivos C-Level e profissionais liberais. Também tem uma carteira relevante de empresas de middle market, que contam com suas soluções de caixa, crédito, câmbio e mercado de capitais. Ao todo, mais de R$ 16 bilhões estão sob sua custódia e gestão.

Atendimento próximo e personalizado

A proposta da Lifetime é cuidar do patrimônio de cada cliente de modo personalizado, seguindo atentamente sua (do cliente) perspectiva de futuro. “Disso não abrimos mão de forma alguma”, frisa o CEO. “Em sua grande maioria, o que é oferecido para esse cliente no mercado são soluções de prateleira, pouco alinhadas com seus objetivos, metas e sonhos.”

Para garantir esse atendimento exclusivo, o modelo one stop shop é um dos grandes diferenciais da companhia, proporcionando, entre outras vantagens, mais confiança e proximidade entre assessores e clientes.

“Quando se tem múltiplas soluções concentradas em um único relacionamento, há muito mais proximidade e, consequentemente, um profissional que o conhece e o entende para direcionar a melhor solução”, salienta Katsonis.

O modelo também permite uma visão global de todo o patrimônio, ajudando na definição de estratégias eficazes de gestão, e evita que o cliente precise acionar diferentes empresas ou pessoas para cada assunto – conta principal, dos familiares e corporativa ou o câmbio para pagar uma importação de sua empresa, por exemplo.

Máxima qualidade dos serviços

A especialização é, sem dúvida, outro ponto forte do conglomerado. Com uma estrutura robusta de atendimento – dez escritórios espalhados por todas as regiões do Brasil e mais de 200 especialistas de diferentes áreas –, a Lifetime oferece ao cliente uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada.

“Construímos uma relação de longo prazo com nossos clientes, como o nosso próprio nome já diz. Por isso, a qualidade está na nossa essência. Do nosso onboarding, que dura 60 dias, às certificações individuais de cada profissional, disponibilizamos o melhor aos nossos clientes.”

São seis áreas principais de atuação, orientadas por essa premissa de excelência:

Entender o cliente é o ponto central

Fernando Katsonis reforça que, para manter um portfólio e um atendimento tão especializados, é preciso um real foco no cliente, entendendo-o com profundidade. É esse entendimento que destaca a Lifetime no mercado, já por três anos seguidos, e que o cliente private espera de uma assessoria.

Segundo o executivo, ser mal assessorado vai muito além de uma carteira pouco rentável. Se a assessoria não conhece a fundo o cliente, os ativos podem estar desalinhados com seu perfil e seus planos futuros, ocasionando frustrações, decisões equivocadas de vida e até danos irreversíveis ao patrimônio.

Como exemplo, ele se recorda de um empresário que procurou a Lifetime por estar insatisfeito com a falta de proximidade no atendimento da casa anterior. Juntos, descobriram que a carteira de ativos era incompatível com seu perfil e objetivos de vida a curto, médio e longo prazo, aumentando o risco e perdendo rentabilidade.

“Com a construção do relacionamento dos primeiros meses, ele pediu para olhar a carteira de investimentos da empresa – bingo, mesmo problema. Daí em diante, unificamos o atendimento do cliente e da empresa e, hoje, nossas reuniões costumam ser agradáveis encontros, com temas que variam entre mercado e lifestyle”, conta.

"Só quem experiencia a Lifetime consegue compreender de fato o que é um atendimento private" Fernando Katsonis, CEO da Lifetime

É criando relações de confiança como esta que a Lifetime quer seguir 2024 como referência – quem sabe com um tetra na próxima premiação do BTG. Para isso, o plano é manter-se fiel ao seu propósito: “Compreender as necessidades do cliente e oferecer a ele serviços com a máxima qualidade para que suas dores sejam sanadas”, finaliza o CEO.Clique aqui para saber mais sobre a Lifetime ou entre em contato através do e-mail contato@lftm.com.br