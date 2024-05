Shein prepara IPO em Londres, diz Reuters

A gigante de fast fashion Shein está intensificando os preparativos para uma oferta de ações em Londres depois que sua tentativa de se lançar em Nova York enfrentou obstáculos regulatórios e resistência dos congressistas norte-americanos, segundo a Reuters.

A empresa de moda online planeja atualizar as autoridades chineses sobre a mudança do local IPO e apresentar o pedido à Bolsa de Valores de Londres (LSE) já neste mês.

A Shein, que de acordo com uma das fontes ouvidas pela Reuters foi avaliada em US$ 66 bilhões, começou conversas com seus consultores financeiros e jurídicos sediadas em Londres para estudar uma abertura de capital na Bolsa de Londres no início deste ano.

O plano para um IPO nos EUA ainda está oficialmente de pé, mas a empresa sediada em Singapura tem lutado para superar obstáculos regulatórios tanto nos EUA como na China em meio a críticas de legisladores dos EUA sobre supostas práticas ilícitas trabalhistas e ações judiciais de concorrentes.

Embora a Shein esteja se preparando para um IPO em Londres, a empresa ainda prefere Nova York como local de oferta de ações e planeja manter vivo seu pedido na SEC (Comissão de Valores Mobiliários) caso haja uma uma mudança na postura dos reguladores dos EUA, segundo a Reuters.

Para o mercado acionário de Londres seria uma grande reviravolta neste ano depois de várias companhias preferirem abrir capital em Nova York para buscar mais liquidez. Neste ano, houve apenas quatro IPOs no Reino Unido em comparação com os mais de 30 na Europa.