Jogos de futebol hoje, domingo, 24; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos principais campeonatos europeus e jogos da Série A e B do Brasileirão são destaques do domingo de futebol.

No Brasil, o Santos recebe o América-MG pelo Brasileirão após derrota no meio de semana pela Copa do Brasil. Além dessa partida, o Botafogo visita o Atlético-GO e Juventude enfrenta o Cuiabá. Enquanto o Brasileirão acontece, um estadual será decidido. Fortaleza recebe o Caucaia pelo segundo jogo da final do Cearense.

Na Europa, Milan e Lazio fazem clássico no campeonato Italiano. Na Inglaterra, Liverpool continua na caça ao líder e recebe o Everton para continuar vivo na luta pelo título da Premier League.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 24

Campeonato Italiano

7h30 - Salernitana x Fiorentina - Star+

10h - Bologna x Udinese - Star+

10h - Empoli x Napoli - ESPN e Star+

13h - Genoa x Cagliari - Star+

15h45 - Lazio x Milan - Star+

Campeonato Francês

8h - Rennes x Lorient - Star+

10h - Clermont Foot x Angers - Star+

10h - Metz x Brest - Star+

10h - Nantes x Bordeaux - Star+

10h - Nice x Troyes - Star+

12h05 - Lille x Strasbourg - Star+

15h45 - Reims x Olympique - Star+

Campeonato Inglês

10h - Brighton x Southampton - Star+

10h - Burnley x Wolverhampton - Star+

10h - Chelsea x West Ham - Star+

12h30 - Liverpool x Everton - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

16h - Barcelona x Rayo Vallecano - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bochum x Augsburg - OneFootball

12h30 - Hertha x Stuttgart - OneFootball

Brasileirão Série A

16h - Santos x América-MG - Premiere

18h - Juventude x Cuiabá - Premiere

18h30 - Atlético-GO x Botafogo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Náutico x Operário-PR - Premiere

Brasileirão Série C

15h - Floresta-CE x Figueirense - NSports e DAZN

16h - Manaus x Aparecidense-GO - NSports

18h - Ypiranga-RS x Vitória - DAZN

Campeonato Cearense

18h30 - Fortaleza x Caucaia - SBT e Nordeste FC

