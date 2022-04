Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 25; onde assistir ao vivo e horários

O complemento da rodada do final de semana marca a segunda-feira de futebol. Com uma partida do italiano e uma do inglês, o destaque fica para a partida da Juventus, que visita o Sassuolo, para continuar sonhando com o título italiano e carimbar a vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

No Brasil, Avaí e Goiás fazem o duelo de dois times que subiram este ano para a Série A. Considerado um confronto direto antecipado, o jogo é importante para as equipes que desejam se manter na primeira divisão.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 25

Campeonato Italiano

15h45 - Sassuolo x Juventus - ESPN 2 e Star+

Campeonato Inglês

16h - Crystal Palace x Leeds United - ESPN 3 e Star+

Brasileirão Série A

20h - Avaí x Goiás - Premiere

Brasileirão Série c

20h - Mirassol x Paysandu - DAZN

LEIA TAMBÉM: