Jinx realmente morreu no último episódio de 'Arcane'? Entenda o final da animação

No último sábado, 23, a Netflix liberou os últimos três episódios (terceiro ato) da segunda temporada de "Arcane", animação da Riot Games baseada na história dos personagens de "League of Legends". Com um capítulo final emblemático, algumas das personagens queridas da série deixaram de existir e/ou tiveram suas histórias redimidas. Uma delas é Jinx.

Na cena final, a personagem se joga em cima de Vander — descontrolado em seu formato bestial — e despenca de um local alto abraçada a ele para salvar a da irmã, Violet (Vi). Enquanto eles caem, Jinx explode uma de suas famosas bombas de fumaça colorida. Não é possível ver o corpo de nenhum dos dois, mas subentende-se que ambos morreram na queda.

Uma nova teoria feita pelos fãs de "Arcane" sugere, por outro lado, que talvez Jinx tenha sobrevivido ao evento. Isso porque, durante a explosão, ela aparece rodeada de raios cor-de-rosa e um deles é visto saindo pelo canto em milissegundos. Nos frames finais do episódio, há a visão de um dirigível móvel flutuante saindo de Piltover — cidade central da produção —, que deixa a entender que a personagem poderia ter um arco de redenção longe da irmã.

Na primeira temporada, logo nos episódios iniciais, Jinx (Powder) havia dito à Vi que um de seus sonhos era pilotar um desses dirigíveis, o que cria um paralelismo com a cena final de "Arcane". Outro destaque que pode corroborar com a teoria é que Caitlyn (então chefe da Guarda de Piltover) revisita os mapas das tubulações do espaço no qual Jinx caiu com Vander. Por lá, ela encontra uma possível fuga e entende que a personagem talvez tenha escapado.

Veja vídeos sobre a morte de Jinx

@umageekmedisse A VERDADE SOBRE O FINAL DE ARCANE!!!! Ainda não gravei um vídeo de opinião sobre o desfecho da nossa queridinha, mas precisava trazer essa informação importantíssima pra vocês!! Tinham notado esses detalhes? Se não, aproveita pra compartilhar com quem talvez não tenha notado também 💙 E aí, o que acharam do final da série? #arcane #netflix #dicadeserie #fyp #viral ♬ som original - umageekmedisse

'Arcane' é série animada mais cara já produzida

Os novos capítulos lançados no último sábado marcam o final da série, que se consolidou o título como o primeiro de um streaming a ganhar o Emmy de Melhor Programa de Animação. Os criadores já divulgaram que novos spinoffs serão lançados em breve, com novos personagens e antigos de "League of Legends".

"Arcane" é a série animada mais cara já produzida na história — e é feita em 2D. Fontes ouvidas pela Variety mostram que o custo total de ambas as temporadas foi de US$ 250 milhões. Em parâmetros de comparação, o filme "Divertida Mente 2", cuja animação é feita em 3D, teve orçamento de US$ 200 milhões.

Na última semana, chegou ao segundo lugar do Top10 de séries mais vistas da Netflix em língua inglesa, com 7,4 milhões de espectadores.

Onde assistir 'Arcane'?

As duas temporadas completas de "Arcane" estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Precisa jogar LOL para entender 'Arcane'?

Apesar de ser baseada na história e nos personagens do game, "Arcane" é um conteúdo independente. Não é necessário jogar League of Legends para entender a série.