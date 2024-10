League of Legends: KitKat lança embalagens colecionáveis inspiradas na série 'Arcane'

A KitKat, conhecida pelo seu tradicional chocolate ao leite e wafer crocante, anuncia uma novidade especial para os fãs de League of Legends e da série animada Arcane, da Riot Games. Como parte de uma iniciativa para celebrar e conectar-se com a comunidade gamer, a marca lançou cinco embalagens colecionáveis em edição limitada que trazem os campeões Jinx, Caitlyn, Ekko, Ambessa e Vi. Com o lançamento, os fãs podem ter um pedacinho do universo de LOL em seu break, saboreando o chocolate KitKat enquanto revivem o mundo de Arcane.

KitKat (KitKat / Riot Games/Divulgação)

KitKat já tem uma longa trajetória com o público gamer, sendo o chocolate oficial do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) há quatro anos. Para Gabriela Varela, Gerente de Marketing de Consumo de KitKat, a nova coleção vai além de um simples produto: "Sabemos que os fãs de LOL são completamente imersos nesse universo, por isso queremos proporcionar experiências únicas que tragam mais significado para o break deles com KitKat".

Colaboração direta

A parceria se consolida no conceito "Gamebreaker", reforçando o elo entre a marca e a comunidade de League of Legends e oferecendo uma forma tangível de viver a emoção do jogo fora das telas. Os chocolates, com visual exclusivo, foram desenvolvidos em colaboração direta com a Riot Games, reforçando a autenticidade que os fãs esperam ao verem seus personagens favoritos nas embalagens.

Diego Martinez, Gerente Geral da Riot Games no Brasil, também destacou a importância dessa colaboração: "League of Legends tem uma base de fãs apaixonada, e parcerias como essa com KitKat mostram como é possível proporcionar uma experiência diferente e criativa para nosso público fora dos jogos". Para ele, a campanha atende ao desejo dos jogadores de se conectarem ao universo do jogo, mesmo longe das partidas.

As novas embalagens de KitKat estarão disponíveis nos principais pontos de venda no Brasil, por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. A marca espera transformar o tradicional break em uma experiência imersiva para os fãs de League of Legends.