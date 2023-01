Jeremy Renner, ator de Gavião Arqueiro, sofre acidente e está em estado "crítico"

O ator Jeremy Renner, que interpretou Gavião Arqueiro em produção da Marvel, sofreu um acidente na neve e está em "condição crítica". A informação foi confirmada pelo portal Deadline nesta segunda-feira.

De acordo com o porta voz do ator, Renner foi levado de avião no domingo para o hospital e disse que está “recebendo cuidados excelentes”, ao lado de sua família. Segundo o portal, ele está em situação "crítica", porem estável.

Renner tem uma casa a cerca de 25 milhas de Reno, no estado de Nevada. A região viu uma tempestade de inverno na véspera de Ano Novo que resultou em 35.000 casas sem energia. A causa do acidente ainda não foi informada, mas as informações é que Renner sofreu um "acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve".

O ator foi duas vezes indicado ao Oscar e além de interpretar Gavião Arqueiro, é a estrela do retorno da série Paramount+, The Mayor of Kingstown. ele também participou de produções dos Vingadores e Capitão América.

