Sexta-feira 13: 6 coisas que os supersticiosos evitam fazer para não atrair azar

Passar debaixo de uma escada, quebrar um espelho ou abrir um guarda-chuva dentro de casa: na sexta-feira 13, situações comuns ganham significado para quem acredita em azar. Neste dia 13 de novembro, esses costumes voltam a chamar a atenção de quem prefere seguir as recomendações da tradição popular.

As restrições pertencem ao campo das superstições. São crenças transmitidas entre gerações, que associam objetos, números e atitudes à sorte ou a acontecimentos ruins. Veja quais comportamentos os supersticiosos costumam evitar na data.

Passar debaixo de escadas

Atravessar o espaço sob uma escada é um dos gestos mais associados ao azar. Entre as interpretações populares, o objeto representa ascensão e prosperidade, enquanto passar por baixo dele simbolizaria um obstáculo a esse caminho.

Para quem segue a crença, dar a volta é uma forma de preservar a sorte.

Quebrar espelhos

A superstição atribui sete anos de azar a quem quebra um espelho. Algumas versões também recomendam evitar olhar para os cacos, como se o reflexo fragmentado pudesse trazer má sorte.

Reflexo de menina em espelho quebrado (Katherine Evans/freeimages)

Abrir guarda-chuva dentro de casa

Abrir um guarda-chuva dentro de casa é visto pelos supersticiosos como uma forma de atrair azar para o lar e seus moradores. Segundo a crença, o gesto poderia provocar brigas, dificuldades financeiras e outros contratempos.

Por isso, quem segue a tradição costuma abrir o objeto apenas do lado de fora, mesmo quando precisa conferir se ele está funcionando ou deixá-lo secar.

Cruzar o caminho de um gato preto

Na crença popular, encontrar um gato preto atravessando o caminho seria um sinal de mau agouro. O animal acabou incorporado ao repertório de símbolos associados à sexta-feira 13.

Essa associação é uma superstição, e a cor da pelagem de um gato não determina a sorte de quem passa por ele.

GATO PRETO (Christoph Soeder/picture alliance/Getty Images)

Reunir 13 pessoas à mesa

Há quem evite organizar refeições com exatamente 13 participantes. Uma das explicações mais conhecidas remete à Última Ceia, quando Jesus se reuniu com os 12 apóstolos, entre eles Judas, que o traiu.

A associação ajudou a alimentar a ideia de que uma mesa com esse número de pessoas seria um presságio de acontecimentos ruins.

Levantar com o pé esquerdo

Para alguns supersticiosos, o primeiro movimento do dia merece atenção. Colocar o pé direito no chão ao sair da cama seria uma maneira de começar a manhã com sorte.

O costume também aparece na expressão "entrar com o pé direito", usada para desejar sucesso no início de uma nova etapa.

Por que a sexta-feira 13 tem fama de azar?

A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.

A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.