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Sexta-feira 13: 6 coisas que os supersticiosos evitam fazer para não atrair azar

Entenda as superstições que ganham força na data e as explicações para sua fama de dia de azar

Sexta-feira 13: passar debaixo de escadas e quebrar espelhos estão entre os gestos associados ao azar nas crenças populares ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Sexta-feira 13: passar debaixo de escadas e quebrar espelhos estão entre os gestos associados ao azar nas crenças populares ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05h21.

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Sexta-feira 13 é frequentemente vista como data de azar por quem acredita em superstições. A matéria explica costumes associados ao dia 13, como evitar passar sob escadas, quebrar espelhos ou reunir 13 pessoas à mesa. Explica também a origem dessas crenças, ligando-as à tradição cristã e à mitologia nórdica.

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Passar debaixo de uma escada, quebrar um espelho ou abrir um guarda-chuva dentro de casa: na sexta-feira 13, situações comuns ganham significado para quem acredita em azar. Neste dia 13 de novembro, esses costumes voltam a chamar a atenção de quem prefere seguir as recomendações da tradição popular.

As restrições pertencem ao campo das superstições. São crenças transmitidas entre gerações, que associam objetos, números e atitudes à sorte ou a acontecimentos ruins. Veja quais comportamentos os supersticiosos costumam evitar na data.

Passar debaixo de escadas

Atravessar o espaço sob uma escada é um dos gestos mais associados ao azar. Entre as interpretações populares, o objeto representa ascensão e prosperidade, enquanto passar por baixo dele simbolizaria um obstáculo a esse caminho.

Para quem segue a crença, dar a volta é uma forma de preservar a sorte.

Quebrar espelhos

A superstição atribui sete anos de azar a quem quebra um espelho. Algumas versões também recomendam evitar olhar para os cacos, como se o reflexo fragmentado pudesse trazer má sorte.

Reflexo de menina em espelho quebrado

Reflexo de menina em espelho quebrado (Katherine Evans/freeimages)

Abrir guarda-chuva dentro de casa

Abrir um guarda-chuva dentro de casa é visto pelos supersticiosos como uma forma de atrair azar para o lar e seus moradores. Segundo a crença, o gesto poderia provocar brigas, dificuldades financeiras e outros contratempos.

Por isso, quem segue a tradição costuma abrir o objeto apenas do lado de fora, mesmo quando precisa conferir se ele está funcionando ou deixá-lo secar.

Cruzar o caminho de um gato preto

Na crença popular, encontrar um gato preto atravessando o caminho seria um sinal de mau agouro. O animal acabou incorporado ao repertório de símbolos associados à sexta-feira 13.

Essa associação é uma superstição, e a cor da pelagem de um gato não determina a sorte de quem passa por ele.

GATO PRETO

GATO PRETO (Christoph Soeder/picture alliance/Getty Images)

Reunir 13 pessoas à mesa

Há quem evite organizar refeições com exatamente 13 participantes. Uma das explicações mais conhecidas remete à Última Ceia, quando Jesus se reuniu com os 12 apóstolos, entre eles Judas, que o traiu.

A associação ajudou a alimentar a ideia de que uma mesa com esse número de pessoas seria um presságio de acontecimentos ruins.

Levantar com o pé esquerdo

Para alguns supersticiosos, o primeiro movimento do dia merece atenção. Colocar o pé direito no chão ao sair da cama seria uma maneira de começar a manhã com sorte.

O costume também aparece na expressão "entrar com o pé direito", usada para desejar sucesso no início de uma nova etapa.

Por que a sexta-feira 13 tem fama de azar?

A origem exata da superstição é incerta. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus.

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Havia 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. O episódio é associado à crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição traria má sorte.

A sexta-feira entra nessa explicação por ser o dia em que a tradição cristã lembra a crucificação de Jesus. A associação entre os dois episódios ajuda a entender como o número e o dia da semana ganharam fama de azar. Os registros que tratam a combinação como uma superstição específica são bem mais recentes.

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.

Glossário

O que significa superstições?

Crenças populares que associam objetos, números ou ações a boa ou má sorte

O que é superstição?

Crença tradicional que liga eventos cotidianos a resultados de sorte ou azar

O que é Última Ceia?

Reunião de Jesus com os 12 apóstolos, onde Judas traiu Jesus, originando a superstição sobre 13 pessoas à mesa

O que é Loki?

Deus nórdico da discórdia que, ao aparecer sem convite em reunião de 12 deuses, causou a morte de Balder

O que é Balder?

Deus nórdico cuja morte foi provocada por Loki durante um banquete com 12 deuses

O que é triscaidecafobia?

Medo patológico do número 13, associado a crenças de azar

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