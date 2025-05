São Paulo terá sequência de dias ensolarados com temperaturas em alta

São Paulo enfrenta uma fase prolongada de tempo firme, com céu claro e aumento gradual das temperaturas durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A tendência, no entanto, é que as manhãs permaneçam geladas, com baixas temperaturas ao amanhecer.

Para esta sexta-feira, 16, a medição oficial no Mirante de Santana aponta variação térmica entre 13°C e 25°C, sem previsão de chuva ou nebulosidade significativa. A cidade deve manter o clima seco e ensolarado pelos próximos quatro dias.

O cenário meteorológico atual é marcado por uma massa de ar seco que provoca bloqueio atmosférico em grande parte do país, favorecendo um veranico — período com temperaturas até 5°C acima da média histórica para o mês de maio. A temperatura máxima deve subir diariamente, chegando a 29°C até a próxima segunda-feira, 19, sempre com céu azul.

No litoral paulista, o calor também ganha força. Em Santos, as temperaturas máximas podem alcançar 32°C no domingo, 18, com poucas nuvens e tempo estável para quem planeja o fim de semana na praia.

Apesar do aumento da temperatura durante o dia, as manhãs continuam com frio intenso. Na quinta-feira, 15, a Defesa Civil registrou a temperatura mais baixa do ano, 13°C, em Interlagos, região sul da cidade. Na véspera, a mínima foi de 14,3°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Para proteger pessoas em situação de rua, a Prefeitura de São Paulo ativou a Operação Baixas Temperaturas, oferecendo abrigo em dez tendas com alimentação, cobertores e kits com roupas de inverno. Equipes também fazem rondas para encaminhamento aos serviços sociais, com 630 vagas extras disponíveis. A ação é acionada sempre que as temperaturas atingem 13°C ou menos.

Calor acima da média no Centro-Sul do Brasil

Um bloqueio atmosférico em formação no Sul desde quarta-feira, 14, deve se prolongar até pelo menos 20 de maio, conforme análise da Climatempo. Esse fenômeno mantém o tempo seco e eleva as temperaturas no Centro-Sul, impedindo a chegada de frentes frias.

O chamado veranico se caracteriza por dias seguidos de calor fora da estação, com pouca chuva e calor acima da média, mas sem atingir condições de onda de calor. Esse padrão climático deve continuar influenciando São Paulo e outras regiões do Centro-Sul nos próximos dias.