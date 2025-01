I Wanna Be Tour anuncia line up da edição de 2025; veja como comprar ingressos

O festival I Wanna Be Tour revelou nesta terça-feira, 28, o line-up da edição de 2025 do festival, que contará com shows de grandes bandas como Fall Out Boy, Good Charlotte, Fresno, Yellowcard, entre outras.

O evento acontecerá em Curitiba, no Estádio Pereira Couto, e em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 23 e 30 de agosto, respectivamente.

Confira o line-up completo:

Fake Number

Gloria

Dead Fish

Fresno

ForFun

Neck Deep

Good Charlotte

Fall Out Boy

Yellowcard

The Maine

Story of The Year

The Veronicas

Como comprar ingressos?

A venda de ingressos para o I Wanna Be Tour começa em 30 de janeiro no site da Eventim.

Curitiba:

Arquibancada: R$ 172,50 (meia-entrada) / R$ 241,50 (ingresso social) / R$ 345 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 247,50 (meia-entrada) / R$ 346,50 (ingresso social) / R$ 495 (inteira)

Cadeira Mauá e Inferior: R$ 347,50 (meia-entrada) / R$ 486,50 (ingresso social) / R$ 695 (inteira)

Pista única: R$ 447,50 (meia-entrada) / R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895 (inteira)

VIP Package: R$ 947,50 (meia-entrada) / R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395 (inteira)

São Paulo: