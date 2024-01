Shows em 2024: veja a lista de artistas, bandas nacionais e internacionais

O ano de 2023 foi bastante agitado no cenário musical do Brasil, com apresentações de artistas e bandas como Taylor Swift, The Weeknd, Titãs, entre outros. Além do lançamento da primeira edição do festival The Town, em São Paulo.

Por outro lado, 2024 não deve ser tão diferente. Os próximos meses contam com apresentações de cantores e grupos que há muito tempo não vêm ao país e outros que prepararam novos hits para surpreender o público.

Há opções de entretenimento para todos os gostos. Escolher a banda e o ingresso para compra não será uma tarefa fácil para os amantes de música. Ao longo do ano, estão programadas apresentações de: Simple Plan, Jonas Brothers, McFly, Gavin James, Emicida, Ed Sheeran e outros. Além de atrações que estão sendo confirmadas em festivais como Primavera Sound e Rock In Rio.

Confira a seguir a lista de shows nacionais e internacionais de 2024:

Janeiro

Slash - 29/01 a 04/02

O guitarrista do Guns N’ Roses estará no Brasil acompanhado de Myles Kennedy & the Conspirators para apresentações em Belo Horizonte (29 de fevereiro, no Arena Hall), São Paulo (31 de fevereiro, no Espaço Unimed), Rio de Janeiro (1º de março, no Qualistage) e Porto Alegre (4 de março, no Pepsi on Stage). Ingressos estão à venda no Eventim.

Fevereiro

Twice - 06 e 07/02

Surfando no sucesso do k-pop entre os brasileiros, o grupo vai desembarcar no Brasil com sua turnê mundial "Ready to Be", para duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo. Ingressos estão entre R$ 230 e R$ 920 no Ticketmaster.

Men at Work - 17 a 21/02

Para quem quer recordar o rock dos anos 1980, o Men At Work promete nostalgia e fortes emoções em apresentações no Rio de Janeiro (na Qualistage, no dia 17), Curitiba (na Live Curitiba, no dia 20) e São Paulo (no Vibra São Paulo, no dia 21). Ingressos custam entre R$ 200 e R$ 800 no Ticketmaster.

Março

Simple Plan - 01/03

Na véspera da I Wanna Be Tour, duas das principais atrações do projeto, Simple Plan e NX Zero, se unem para realizar um sideshow no Vibra São Paulo, em São Paulo. Ingressos entre R$ 75 e R$ 780 no Eventim.

Sepultura - 01 a 22/3

A banda tem apresentações marcadas para 01, 02, 09, 15, 21, 22 e 23 de março. As apresentações ocorrerão em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Confira no Eventim.

I Wanna Be Tour - 02 a 10/03

Para os fãs do pop punk dos anos 2000, a turnê traz clássicos como: Simple Plan, A Day to Remember, All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, Boys Like Girls e Plan White T’s para tocar com ícones nacionais como NX Zero, Fresno e Pitty.

Serão realizados shows em São Paulo (dia 2, Allianz Parque), Curitiba (dia 3, Couto Pereira), Recife (dia 6, Centro de Convenções), Rio de Janeiro (dia 9, Nilton Santos) e Belo Horizonte (dia 10, Arena Independência), com ingressos de R$ 140 a R$ 990. Veja no Eventim.

BamBam - 05/03

O membro da banda sul-coreana GOT7 vai chegar ao Brasil com sua turnê mundial solo, "Area 52", apresentando-se em uma única noite no Vibra São Paulo, localizado em São Paulo. Os ingressos ainda não foram liberados, por isso, os fãs devem ficar atentos ao perfil da RedEyes Concerts para obter as informações mais recentes.

Bikini Kill - 05 a 14/03

A banda norte-americana se apresenta na Audio, em São Paulo, nos dias 5 e 14 de março. Ingressos saem a partir de R$ 265. Confira no Ticket360.

Tarja - 08/03

A vocalista do Nightwish cumpre a sua promessa de show aos fãs brasileiros com a turnê solo Living the Dream. O espetáculo acontece no Tokio Marine Hall, em São Paulo, com ingressos entre R$ 130 e R$380. Veja no Eventim.

Restart - 9 a 30/3

Uma das mais queridas bandas de pop rock do Brasil, o Restart retorna com novas canções e estilos em apresentações por diversos estados.

O grupo tem shows marcados no Recife, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São José dos Campos. Além de Brasília, Goiânia e Salvador. Veja no Ticket360.

2Z - 15 a 24/03

O grupo sul-coreana que esteve no Brasil em duas ocasiões em 2022. Desta vez o 2Z estará de volta para apresentações em: Curitiba (dia 15, no CWB Hall), São Paulo (dia 17, no VIP Station), Rio de Janeiro (dia 22, no Teatro Fashion Mall) e Belo Horizonte (dia 24, no Mister Rock). Ingressos de R$ 150 a R$ 500, na Highway Star.

Placebo - 17/03

Prometendo os clássicos do rock dos anos 1990, a icônica banda britânica tem apresentação programada no Espaço Unimed, em São Paulo. Ingressos saem entre R$ 250 e R$ 500. Veja no Ticket360.

Lollapalooza Brasil - 22 a 24/03

De volta ao Autódromo de Interlados, o festival oferece line-up com Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Sam Smith, entre outros.

Anteriormente confirmado como um dos headliners do Lollapalloza 2024, o Paramore cancelou sua apresentação no país em janeiro. A banda será substituída pelo Kings of Leon, que encabeçará o segundo dia do evento.

Ingressos saem entre R$ 600 e R$ 5.970. Confira no Ticketmaster.

Just B - 22/03

A banda de k-pop fará sua primeira passagem pelo Brasil com show em São Paulo. Mais detalhes, como local e os ingressos, ainda serão divulgados.

Westlife - 24/03

O grupo irlandês pretende emocionar os fãs com seus hits nostálgicos em São Paulo, no Espaço Unimed. Ingressos saem entre R$ 240 e R$ 750. Confira no Ticketmaster.

Abril

OnlyOneOf - 04/04

O grupo de K-pop, reconhecido por seus clipes arrojados que exploram uma narrativa queer, OnlyOneOf, retorna ao Brasil para um show em São Paulo. Informações mais detalhadas, incluindo o local da apresentação e a disponibilidade de ingressos, serão divulgadas em breve.

Jethro Tull - 10 a 13/04

Depois de adiarem sua turnê no Brasil em 2020 devido à pandemia de covid-19, o Jethro Tull e seu líder, Ian Anderson, finalmente estão de volta para apresentações em Porto Alegre (10 de março, no Auditório Araújo Viana), Curitiba (12 de março, no Teatro Positivo) e São Paulo (13 de março, no Vibra São Paulo). Os ingressos variam de R$ 300 a R$ 1.100 e podem ser adquiridos através da Eventim (para o show em São Paulo) e do Sympla (para os demais shows).

Magic! - 14/04

Famosos pelo hit "Rude", o Magic! desembarca no Brasil para apresentação única em São Paulo, na Audio. Ingressos entre R$ 180 e R$ 460. Veja no Pixel Ticket.

Turnstile - 15 e 16/04

Um dos principais representantes do punk norte-americano, o Turnstile finalmente vai se apresentar no Brasil. No entanto, a passagem ocorrerá apenas em São Paulo, no Tokio Marine Hall. Ingressos saem entre R$ 170 e R$ 540. Confira no Ticketmaster.

Jonas Brothers - 16/04

Os fãs de Camp Rock e do seriado da Disney estão eufóricos para a chegada dos Jonas Brothers. A Boy band pretende mostrar sua evolução com novos hits e estilos no Allianz Parque, em São Paulo.

Ingressos entre R$ 175 e R$ 740. Confira no Ticketmaster.

Tom Jones - 17/04

O artista britânico com mais de 50 anos de hits de carreira. vem se apresentar no Espaço Unimed, em São Paulo. Ingressos saem entre R$ 325 e R$ 980. Confira no Ticketmaster.

Megadeth - 18/04

Além da recheada de programação de rock do início do ano, os metaleiros têm mais um motivo para celebrar. O Megadeth tem passagem confirmada no Brasil para show no Espaço Unimed, em São Paulo. Ingressos entre R$ 220 e R$ 680. Veja no Ticket360.

Bruce Dickinson - 24/04 a 04/05

No mesmo ritmo, os admiradores do frontman do Iron Maiden (que talvez o tenham visto na CCXP23, inclusive!) terão o prazer de testemunhar uma turnê do seu projeto solo, Mandrake Project. A jornada inclui passagens por Curitiba (24 de abril, no Live Curitiba), Porto Alegre (25 de abril, no Pepsi On Stage), Brasília (27 de abril, no Opera Hall), Belo Horizonte (28 de abril, no Arena Hall), Rio de Janeiro (30 de abril, no Qualistage), Ribeirão Preto (2 de maio, no Quinta Linda) e São Paulo (4 de maio, no Vibra São Paulo). Os ingressos estão disponíveis por valores entre R$ 200 e R$ 1.200 e podem ser adquiridos através do Uhuu (para Curitiba e São Paulo) e da Bilheteria Digital (para os demais shows).

Maio

McFly - 02 a 05/05

Uma das bandas de pop rock mais queridas, o McFly finalmente volta ao Brasil para tocar em São Paulo (dia 2, no Espaço Unimed) e Rio de Janeiro (dia 5, no Qualistage). Ingressos entre R$ 190 e R$ 920. Veja no LivePass.

LANY - 07 a 09/05

Depois de uma rápida passagem pelo Brasil em 2022, o duo indie composto por Paul Jason Klein e Jake Clifford Goss retorna com ainda mais ambição, apresentando-se em São Paulo (7 de fevereiro, na Audio) e no Rio de Janeiro (9 de fevereiro, no Circo Voador). Os ingressos estão disponíveis por valores entre R$ 110 e R$ 400. Veja no Eventim.

Louis Tomlinson - 08 a 12/05

O ex-integrante do One Direction desembarca no Brasil para promover seu segundo álbum solo, "Faith in the Future", lançado em 2022. A turnê contempla apresentações no Rio de Janeiro (8 de março, na Jeunesse Arena), São Paulo (11 de março, no Allianz Parque) e Curitiba (12 de março, na Ligga Arena). Os ingressos estão disponíveis por valores entre R$ 155 e R$ 1.000. Veja no LivePass.

Karol G - 10/05

Prometendo emocionar o público com os hits do álbum Mañana Será Bonito, Karol G vai se apresentar em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê. Ingressos entre R$ 280 e R$ 861. Veja no Ticketmaster.

C6 Fest - 17 a 19/05

A segunda edição do festival C6 Fest terá um line-up com atrações voltadas ao público alternativo, como Pavement, Cat Power, Black Pumas, Raye e Noah Cyrus. Ingressos para o evento no Parque Ibirapuera saem entre R$ 280 e R$ 1.2000.

Andrea Bocelli - 17 a 26/05

Para quem gosta de música romântica e estilo italiano, o icônico Andrea Bocelli volta ao Brasil com shows em Belo Horizonte (dia 17, no Mineirão), Brasília (dia 21, no Arena BRB Mané Garrincha) e São Paulo (dias 25 e 26, no Allianz Parque). Veja no Eventim.

Junho

Interpol - 05 a 08/06

Os icônicos roqueiros nova-iorquinos, que alcançaram sucesso absoluto nos anos 1990, estão a caminho do Brasil para realizar três shows: um no Rio de Janeiro (5 de abril, no Vivo Rio) e dois em São Paulo (7 e 8 de abril, na Audio). Os ingressos variam de R$ 140 a R$ 530. Veja no LivePass.

IVE - 26/06

A girl-group sul-coreana IVE fará show único em São Paulo, no Espaço Unimed. Ingressos entre R$ 295 e R$ 1.582. Confira no Ticketmaster.

Setembro

Rock in Rio - 13 a 22/09

Até o momento, apenas uma parcela do line-up do festival foi revelada, contando com nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo e Joss Stone, além de atrações nacionais como Ludmilla, Lulu Santos, Ivete Sangalo e Jão. O Rock in Rio Card já está esgotado, e a venda de ingressos por dia será iniciada em 11 de abril. Mantenha-se atento ao site oficial do evento para obter mais informações e garantir sua entrada.

Eric Clapton - 24 a 29/09

Um dos guitarristas mais reverenciados na história do rock, Eric Clapton, desembarca no Brasil para três emocionantes apresentações: Curitiba (24 de maio, na Ligga Arena), Rio de Janeiro (26 de maio, na Jeunesse Arena) e São Paulo (29 de maio, no Allianz Parque). Os ingressos estão disponíveis por valores entre R$ 215 e R$ 1.500. Veja no LivePass.

Novembro

Primavera Sound - 30/11 e 01/12

A terceira edição do festival em São Paulo já tem data definida, porém, até o momento, nenhuma atração foi anunciada e os ingressos ainda não estão disponíveis. Em edições anteriores, astros e estrelas como The Cure, The Killers, Björk, Caroline Polachek e Pet Shop Boys integraram o impressionante line-up do evento. Fique atento para mais informações sobre as atrações e a venda de ingressos, à medida que o evento se aproxima.

Dezembro

Iron Maiden - 06/12

Os ícones do rock já garantiram a data para o seu aguardado show em São Paulo, que acontecerá no Allianz Parque. Os ingressos, com valores entre R$ 160 e R$ 900, estão disponíveis para compra no LivePass.