Hora de dar tchau! Enquete final revela quem vai sair do BBB 26

Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa o reality.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 21h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Solange Couto vai ser a próxima a dar adeus à competição.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,62% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,21%, enquanto Jordana tem 8,13%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 14,93% x Marciele 11,96% x Solange Couto 73,11%

Youtube: Jordana 6,54% x Marciele 11,83% x Solange Couto 81,48%

Twitter: Jordana 3,64% x Marciele 6,85% x Solange Couto 89,50%

Instagram: Jordana 5,47% x Marciele 5,41% x Solange Couto 89,12%

Votos consolidados: Jordana 8,13% x Marciele 9,21% x Solange Couto 82,62%

O levantamento já soma mais de 5,1 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.