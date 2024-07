Homem é preso na China com 104 cobras na calça

Um homem que tentava contrabandear 104 cobras vivas na calça foi preso na fronteira chinesa nesta semana, de acordo com a autoridade alfandegária do país.

O traficante de animais tentou contornar um “canal livre de declaração de mercadorias” num porto entre Hong Kong e Shenzhen, disseram autoridades na terça-feira.

Após a inspeção de suas calças, os policiais descobriram seis sacos lacrados contendo uma variedade de cobras exóticas.

O vídeo mostrava dois agentes de fronteira segurando grandes sacos transparentes cheios de répteis vivos multicoloridos, muitas vezes procurados como animais de estimação.

De acordo com a CNBC, embora nenhuma das serpentes fosse venenosa, pelo menos quatro das espécies são consideradas estranhas à China, o que poderia constituir uma violação da lei chinesa de biossegurança.

A autoridade aduaneira disse que responsabilizaria o homem legalmente, de acordo com a lei, sem especificar uma punição exata.

Embora também seja ilegal transportar ou entregar animais vivos na China, tais casos não são incomuns.

Nesse mesmo ponto de passagem, em 2023, uma mulher foi detida ao tentar contrabandear cinco cobras de estimação escondidas dentro do sutiã.

No início deste mês, a alfândega relatou que alguém tentou contrabandear mais de 400 caranguejos no aeroporto de Pudong, em Xangai. Uma pessoa também foi presa ao entrar num posto fronteiriço de Macau com sacos contendo quase 20 tartarugas ameaçadas de extinção.

Apesar dos esforços para reprimir o comércio, a China é o maior destino do tráfico de animais no mundo, de acordo com o Índice Global de Crime Organizado.