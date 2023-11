CCXP 2023: Ney Matogrosso ganha cinebiografia estrelada por Jesuíta Barbosa; saiba o que esperar

A CCXP23 teve em seu primeiro dia oficial um painel com Jesuíta Barbosa para divulgação da cinebiografia "Homem com H", baseada na vida e carreira do cantor Ney Matogrosso. A obra conta com produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes.

A produção tem início de filmagens marcado para janeiro de 2024, e será acompanhada pelo próprio Ney, que participa do desenvolvimento do projeto e das decisões referentes ao roteiro. Hoje, o cantor tem 82 anos e marcou a história da música popular brasileira (MPB) com sua voz única, em um dos álbuns mais reverenciados dos anos 1970: "Secos e Molhados".

O que esperar de "Homem com H"?

No painel da Paris Filmes dentro da CCXP, Jesuíta comentou que conheceu Ney Matogrosso aos 17 anos, quando foi jantar na casa dele. Escolhido a dedo pela Paris Filmes, Jesuíta destacou que está em contato com o cantor em todo o processo do filme.

"É um grande artista, o mais performático que temos. É muito desafiador para mim, inclusive porque ele é vivo. Geralmente retratamos em cinebiografias quem já morreu, mas com ele é diferente. É diferente, mas eu consigo acessar direto da fonte, o que ajuda muito", disse o ator durante o evento.

Ele comentou, ainda, que o filme retratará alguns dos principais momentos da carreira de Ney, em especial as performances durante Secos e Molhados. "Espero conseguir passar tudo o que ele foi naquela época (e ainda é hoje) para as telas, mas não vai ser fácil.

Quando estreia a cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H"?

O filme ainda não tem data de estreia marcada. As filmagens começam em janeiro de 2024.

