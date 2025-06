'Holy (Freaking) Airball': o que é a nova trend do TikTok que até Pedro Bial participou

O TikTok está repleto de tendências malucas, e uma delas tem feito sucesso entre celebridades e usuários comuns: a "Holy (Freaking) Airball".

A ideia por trás dessa tendência é simples, mas cheia de humor: as pessoas mostram com orgulho o que são boas em fazer ou o que acreditam que os outros deveriam já saber sobre elas, tudo de maneira divertida e, muitas vezes, exagerada.

O que é a trend "Holy (Freaking) Airball"?

A tendência "Holy (Freaking) Airball" começou a viralizar no final de maio de 2024 e rapidamente ganhou espaço entre os usuários da plataforma.

Em seus vídeos, os participantes começam com uma afirmação sobre algo que eles acreditam ser bem conhecido, como uma habilidade ou conquista, mas o “outro personagem” da história não entende ou até faz uma pergunta que subestima essa habilidade, gerando uma falha cômica.

O termo "airball", que vem do basquete, é usado para descrever quando um jogador de tenta fazer uma cesta e erra completamente, sem nem tocar na borda da cesta.

No caso dessa tendência, "airball" simboliza uma oportunidade que foi ignorada ou uma falha em perceber o que deveria ser óbvio, como a importância de uma habilidade ou realização pessoal.

O conceito é uma forma engraçada de expor algo que os outros deveriam saber ou reconhecer, mas que, por algum motivo, "falhou" em ser notado.

Celebridades entram na brincadeira

A tendência logo ganhou os holofotes e diversos famosos decidiram participar.

Gordon Ramsay, famoso chef britânico, foi um dos primeiros a entrar na onda. Em seu vídeo, Ramsay brinca com a ideia de que, embora seja mundialmente conhecido por sua habilidade na cozinha, algumas pessoas ainda não sabem o tamanho de sua expertise culinária. Ele compartilhou um vídeo com a legenda "Told them, 'I like to cook.' They said, 'What? Like sheet pan meals?'" (Eu disse a eles, 'Eu gosto de cozinhar.' Eles disseram, 'O quê? Tipo, receitas de uma panela só?'). O vídeo mostra Ramsay em frente ao seu restaurante em Las Vegas, com a legenda "Holy airball", destacando de forma engraçada a surpresa dos outros ao descobrirem o quão renomado ele realmente é.

A atriz e dançarina Julianne Hough também entrou na brincadeira, fazendo um vídeo que já atingiu mais de 600 mil visualizações. Hough, conhecida por suas vitórias no Dancing with the Stars, começou seu vídeo dizendo: "Told him I liked to dance" (Eu disse a ele que gostava de dançar). Em seguida, ela mostrou fotos de quando dançava ainda criança, seguidas de vídeos dela competindo no Dancing with the Stars. A legenda "Holy airball" completou a ideia de que a pessoa com quem ela estava conversando não sabia realmente sobre suas conquistas no mundo da dança.

Não demorou muito para que o Brasil também se rendesse à trend. Entre os famosos brasileiros que participaram está Pedro Bial, um dos apresentadores mais conhecidos da televisão nacional. Bial entrou no TikTok para compartilhar uma brincadeira com o público sobre sua carreira, fazendo referência ao seu trabalho televisivo de uma maneira bem-humorada.