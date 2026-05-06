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‘The Bear’ chega ao fim: 5ª temporada será a última da série

Temporada final estreia em 25 de junho e mostra o restaurante sem Carmy após o chef deixar a indústria gastronômica

Ayo Edebiri como Sydney Adamu e Jeremy Allen White como Carmen em 'The Bear' (The Bear/ FX/Disney)

Ayo Edebiri como Sydney Adamu e Jeremy Allen White como Carmen em 'The Bear' (The Bear/ FX/Disney)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19h36.

A série "The Bear" ("O Urso") chegará ao fim na quinta temporada. O canal FX anunciou que os oito episódios finais vão estrear no dia 25 de junho deste ano no serviço de streaming Hulu, nos Estados Unidos. No Brasil, o programa é exibido no Disney+.

Segundo a sinopse oficial, a nova temporada começa logo após Sydney, Richie e Natalie descobrirem que Carmy, personagem de Jeremy Allen White, decidiu abandonar a indústria gastronômica e deixar o restaurante sob comando dos colegas.

A trama acompanhará a equipe tentando manter o negócio funcionando em meio à falta de dinheiro, à ameaça de venda do restaurante e a uma forte tempestade. O grupo ainda tenta conquistar uma estrela Michelin em seu “último serviço”.

A notícia foi divulgada um dia após o lançamento surpresa de “Gary”, episódio especial em flashback estrelado por Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal. O capítulo acompanha Richie e Mikey durante uma viagem de trabalho para Gary, em Indiana.

Criada por Christopher Storer, a série estreou em 2022 e se tornou um fenômeno de audiência e crítica. As três primeiras temporadas foram premiadas com 21 prêmios Emmys, incluindo o de Melhor Comédia.

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