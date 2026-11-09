Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Hayley Williams no Rio: como chegar, horários, ingressos e possível setlist

Vocalista do Paramore abre sua agenda solo no Brasil pelo Rio de Janeiro, antes de duas apresentações em São Paulo

Hayley Williams: cantora se apresenta no Qualistage com repertório solo e abertura de Annie DiRusso (Natasha Moustache/Getty Images)

Hayley Williams: cantora se apresenta no Qualistage com repertório solo e abertura de Annie DiRusso (Natasha Moustache/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

Hayley Williams chega ao Brasil para apresentar uma parte de sua trajetória que ganhou espaço entre os fãs do Paramore: a carreira solo. Nesta segunda-feira, 9, a cantora sobe ao palco no Rio de Janeiro, com a turnê "The Hayley Williams Show". A noite terá abertura de Annie DiRusso.

O espetáculo reúne músicas dos três discos solo da artista e marca sua primeira passagem pelo país nesse formato. Depois da capital fluminense, Hayley segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 12 e 13 de novembro, no Espaço Unimed.

Quais são os horários do show?

A programação começa com a abertura dos portões às 18h. Annie DiRusso faz o show de abertura às 20h, e a apresentação de Hayley Williams está prevista para as 21h.

Ainda há ingressos? Quanto custam?

O Qualistage anunciou os últimos ingressos para a apresentação, com vendas pela Eventim.

  • Pista: R$ 282,50 (meia-entrada) | R$ 565 (inteira).
  • Pista Premium: R$ 415 (meia-entrada) | R$ 830 (inteira).
  • Poltronas: R$ 357,50 (meia-entrada) | R$ 715 (inteira).
  • Poltronas A: R$ 392,50 (meia-entrada) | R$ 785 (inteira).
  • Camarotes A, B e C: R$ 490 (meia-entrada) | R$ 980 (inteira).

Onde será a apresentação?

O show acontece no Qualistage, dentro do Via Parque Shopping, na Avenida Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Quem for de carro pode utilizar o estacionamento do shopping. Para chegar de táxi ou transporte por aplicativo, basta indicar Qualistage — Via Parque Shopping como destino. O trajeto pode ser consultado no Google Maps, com opções de transporte conforme o ponto de partida.

Qual é a classificação etária?

A classificação é de 16 anos. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A partir dos 16 anos, a entrada é permitida sem acompanhante, conforme as condições divulgadas na página do evento.

Como apresentar o ingresso na entrada?

O acesso será feito pelo Eventim.PASS, no aplicativo da Eventim. O QR Code fica disponível 24 horas antes do evento, e a entrada exige sua apresentação pelo app.

Ingressos impressos e capturas de tela ficam fora das formas de acesso aceitas. Quem precisar transferir uma entrada deve fazer isso com antecedência: a plataforma limita as transferências e desativa a função no dia do show.

O que esperar do repertório?

A turnê percorre os álbuns "Petals for Armor" (2020), "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025).

Com base no repertório apresentado no último show da cantora, este é o possível setlist para o espetáculo no Rio:

  • "Just a Lover"
  • "Over Yet"
  • "Wandering Star" (cover de Portishead)
  • "Simmer"
  • "Creepin’"
  • "Ice in My OJ"
  • "Kill Me"
  • "Hard"
  • "My Friend"
  • "Leave It Alone"
  • "Roses/Lotus/Violet/Iris"
  • "True Believer"
  • "Don't Let Me Be Misunderstood" (cover de Nina Simone)
  • "Cinnamon"
  • "Dead Horse"
  • "Pure Love"
  • "Crystal Clear"
  • "Ego Death at a Bachelorette Party"
  • "Glum"
  • "Disappearing Man"
  • "Dream Girl in Shibuya"
  • "Airplanes"
  • "Miss Black America" (cover de KIRBY)
  • "Good Ol' Days"
  • "Just a Lover (reprise)"
  • "Mirtazapine"
  • "Brotherly Hate"
  • "Parachute"

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Novo filme de Kleber Mendonça Filho vai retratar propaganda nazista no Recife

Ex-diretor da Rockstar alerta: IA pode criar versão pirata de GTA 6 para PC

Adam Driver vai voltar para o revival de 'Girls'? Ator confirma decisão

'Cidade de Deus': veja quem está no elenco da 2ª temporada da série da HBO Max

Mais na Exame

Ciência

Cientistas prendem antimatéria por meses para investigar mistério do Universo

Mercado Imobiliário

Como essa incorporadora pretende lançar R$ 10 bilhões sem financiamento bancário

Brasil

O que estudar para a prova do segundo dia do Enem?

Minhas Finanças

Aposentadoria e salário mínimo: o brasileiro consegue comprar mais do que há 20 anos?