Hayley Williams no Rio: como chegar, horários, ingressos e possível setlist

Hayley Williams: cantora se apresenta no Qualistage com repertório solo e abertura de Annie DiRusso (Natasha Moustache/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h01.
Hayley Williams chega ao Brasil para apresentar uma parte de sua trajetória que ganhou espaço entre os fãs do Paramore: a carreira solo. Nesta segunda-feira, 9, a cantora sobe ao palco no Rio de Janeiro, com a turnê "The Hayley Williams Show". A noite terá abertura de Annie DiRusso.
O espetáculo reúne músicas dos três discos solo da artista e marca sua primeira passagem pelo país nesse formato. Depois da capital fluminense, Hayley segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 12 e 13 de novembro, no Espaço Unimed.
A programação começa com a abertura dos portões às 18h. Annie DiRusso faz o show de abertura às 20h, e a apresentação de Hayley Williams está prevista para as 21h.
O Qualistage anunciou os últimos ingressos para a apresentação, com vendas pela Eventim.
O show acontece no Qualistage, dentro do Via Parque Shopping, na Avenida Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Quem for de carro pode utilizar o estacionamento do shopping. Para chegar de táxi ou transporte por aplicativo, basta indicar Qualistage — Via Parque Shopping como destino. O trajeto pode ser consultado no Google Maps, com opções de transporte conforme o ponto de partida.
A classificação é de 16 anos. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A partir dos 16 anos, a entrada é permitida sem acompanhante, conforme as condições divulgadas na página do evento.
O acesso será feito pelo Eventim.PASS, no aplicativo da Eventim. O QR Code fica disponível 24 horas antes do evento, e a entrada exige sua apresentação pelo app.
Ingressos impressos e capturas de tela ficam fora das formas de acesso aceitas. Quem precisar transferir uma entrada deve fazer isso com antecedência: a plataforma limita as transferências e desativa a função no dia do show.
A turnê percorre os álbuns "Petals for Armor" (2020), "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025).
Com base no repertório apresentado no último show da cantora, este é o possível setlist para o espetáculo no Rio: