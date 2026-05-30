Na última rodada do Brasileirão antes da Copa, veja os clubes que terão atletas no Mundial

A Copa do Mundo de 2026 já começa a impactar o futebol brasileiro antes mesmo de a bola rolar. Com as primeiras listas oficiais divulgadas, clubes do Brasileirão acumulam representantes convocados para defender suas seleções no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Até o momento, Palmeiras e Flamengo lideram a presença de atletas chamados ao Mundial, mas Corinthians, Santos, Vasco, Botafogo, Grêmio e Athletico também já garantiram nomes entre os convocados. O Brasileiro terá neste final de semana sua última rodada antes da parada para a Copa do Mundo.

O Palmeiras aparece com dois representantes confirmados: o atacante Flaco López, convocado pela Argentina, e Jhon Arias, chamado pela Colômbia.

O Flamengo, por sua vez, concentra a maior quantidade de nomes já oficializados. Pela seleção brasileira, foram convocados Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá e Alex Sandro. O clube carioca ainda terá Carrascal defendendo a Colômbia.

Entre os demais clubes da Série A, o Athletico terá Juan Portilla representando a Colômbia, enquanto o Botafogo conta com Danilo entre os nomes escolhidos pelo Brasil. No Grêmio, o goleiro Weverton também integra a lista da seleção brasileira.

O Corinthians será representado por Memphis Depay, convocado pela Holanda. O atacante fez história ao se tornar o primeiro jogador europeu chamado para uma Copa do Mundo enquanto atua no futebol brasileiro.

No Vasco, Andrés Gómez aparece entre os convocados da Colômbia. Já o Santos terá Neymar defendendo a seleção brasileira, embora o camisa 10 ainda conviva com recuperação física antes do início do torneio.

Mais nomes ainda podem surgir

A lista de representantes do Brasileirão na Copa ainda pode crescer nos próximos dias.

Isso porque algumas seleções com forte presença de jogadores atuando no futebol brasileiro ainda não divulgaram suas convocações finais. Entre elas estão Equador, Uruguai e Paraguai, países que tradicionalmente recorrem a atletas da Série A em seus grupos.

Com isso, clubes brasileiros ainda aguardam possíveis chamadas de jogadores estrangeiros que atuam no país, o que pode aumentar ainda mais a participação do Brasileirão no Mundial de 2026.

Veja os atletas já convocados

Palmeiras

Flaco López - Argentina

Jhon Arias - Colômbia

Flamengo

Léo Pereira - Brasil

Danilo - Brasil

Lucas Paquetá - Brasil

Alex Sandro - Brasil

Carrascal - Colômbia

Athletico

Juan Portilla - Colombia

Botafogo

Danilo Santos - Brasil

Grêmio

Weverton - Brasil

Corinthians

Memphis Depay - Holanda

Vasco

Andrés Gómez - Colômbia

Santos