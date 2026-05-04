Hayley Williams em São Paulo: confira o preço dos ingressos

A etapa garante acesso antecipado aos ingressos antes da abertura da venda geral.
A apresentação da cantora, vocalista da banda Paramore, está marcada para o dia 12 de novembro de 2026, no Espaço Unimed, em São Paulo.
Venda geral
A venda aberta ao público começa no dia 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.
Quanto custam os ingressos?
• Pista: R$ 282,50 (meia) | R$ 565,00 (inteira)
• Pista Premium: R$ 415,00 (meia) | R$ 830,00 (inteira)
• Mezanino: R$ 472,50 (meia) | R$ 945,00 (inteira)
• Camarote A: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)
• Camarote B: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)
Datas de venda:
• Pré-venda artista: 4 de maio, às 10h (apenas online)
• Venda geral: 6 de maio, às 10h no site e às 11h na bilheteria
Bilheteria oficial — Espaço Unimed
• Endereço: Rua Tagipuru, 795 — Barra Funda — São Paulo/SP — CEP 01156-000
• Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 12h e das 13h às 17h
• Não funciona em feriados e emendas de feriados
• Sujeito a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro
Allianz Parque — Bilheteria A
• Disponível após a abertura da venda geral, conforme disponibilidade de ingressos
• Endereço: Rua Palestra Itália, 200 — Portão A — Perdizes — São Paulo/SP
• Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h
• Fechado em feriados, emendas, dias de jogos ou eventos de outras empresas
• Sujeito a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro
Informação adicional
• A Eventim não se responsabiliza por compras realizadas em canais não oficiais
• É necessário verificar horários e locais antes da compra