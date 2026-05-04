Hayley Williams em São Paulo: confira o preço dos ingressos

A etapa garante acesso antecipado aos ingressos antes da abertura da venda geral.

A apresentação da cantora, vocalista da banda Paramore, está marcada para o dia 12 de novembro de 2026, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Venda geral

A venda aberta ao público começa no dia 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

Quanto custam os ingressos?

• Pista: R$ 282,50 (meia) | R$ 565,00 (inteira)

• Pista Premium: R$ 415,00 (meia) | R$ 830,00 (inteira)

• Mezanino: R$ 472,50 (meia) | R$ 945,00 (inteira)

• Camarote A: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)

• Camarote B: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)

Datas de venda:

• Pré-venda artista: 4 de maio, às 10h (apenas online)

• Venda geral: 6 de maio, às 10h no site e às 11h na bilheteria