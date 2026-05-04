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Hayley Williams em São Paulo: confira o preço dos ingressos

A apresentação da cantora, vocalista da banda Paramore, está marcada para o dia 12 de novembro de 2026, no Espaço Unimed, em São Paulo

(Aaron J. Thornton/WireImage/Getty Images)

(Aaron J. Thornton/WireImage/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07h02.

A pré-venda oficial para o show de Hayley Williams no Brasil começa nesta quarta-feira, 4, às 10h. A liberação é voltada a fãs cadastrados previamente na plataforma HW HQ.

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