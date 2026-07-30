Hungria flexibiliza regras para criptomoedas e concede 1ª licença sob o MiCA europeu

A Hungria está a flexibilizar as rígidas regras sobre criptomoedas, enquanto a CoinCash se prepara para retomar as suas atividades após ter recebido autorização ao abrigo do regulamento Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia.

O Parlamento húngaro votou pela revogação da exigência de validador de criptomoedas no país, eliminando a aprovação obrigatória de terceiros para determinadas transações com criptomoedas, informou na terça-feira a publicação húngara sobre assuntos tributários e jurídicos Ado.hu.

O ministro das Finanças, Kármán András, afirmou que o governo removeu a exigência de validação depois que as regras anteriores perturbaram o mercado de criptomoedas da Hungria, levando alguns provedores de serviços a interromperem suas operações no país.

“Devido às regulamentações negativas e que abalaram o mercado até o momento, muitos participantes encerraram seus serviços relacionados a criptomoedas na Hungria, mas o mercado agora está mostrando sinais de recuperação”, escreveu ele em uma publicação no Facebook na terça-feira.

Essa medida representa uma mudança significativa no setor de criptomoedas da Hungria, eliminando uma etapa adicional de aprovação, mas mantendo requisitos mais amplos de licenciamento e conformidade.

Como funcionavam as verificações de criptomoedas na Hungria

A Hungria introduziu essa exigência por meio de sua lei de criptoativos de 2024, criando um processo de validação separado para determinadas conversões de criptomoedas.

As regras, que entraram em vigor em 1º de julho de 2025, exigiam que um validador licenciado verificasse detalhes como a origem dos criptoativos, a titularidade da carteira e as informações do cliente antes de emitir uma declaração de conformidade.

O sistema adicionou mais uma etapa de aprovação em nível de transação, além do MiCA. A Hungria também aplicou um período de transição do MiCA mais curto para provedores de serviços de criptoativos (CASPs), exigindo conformidade até 1º de julho de 2025, em comparação com o prazo máximo de transição da UE , de 1º de julho de 2026.

O ambiente regulatório mais rigoroso levou algumas plataformas de criptomoedas a suspenderem seus serviços na Hungria, incluindo a plataforma CoinCash, com sede em Budapeste, que interrompeu voluntariamente suas operações em dezembro de 2025 enquanto buscava a autorização MiCA.

CoinCash recebe a primeira licença MiCA da Hungria

O Banco Nacional da Hungria (MNB) concedeu à Tiwala Solutions, operadora da CoinCash, autorização ao abrigo do regulamento MiCA da UE em 20 de julho, de acordo com um comunicado da empresa analisado pelo Cointelegraph.

“Somos a primeira e única empresa húngara autorizada diretamente pelo Banco Nacional no âmbito da UE”, afirmou o cofundador da CoinCash.Gábor Galántai disse em uma postagem no LinkedIn na sexta-feira.

A autorização abrange custódia, conversão de criptomoedas para moedas fiduciárias e entre criptomoedas, transferências, consultoria de investimentos e gestão de carteiras.

A CoinCash afirmou ter concluído uma revisão de conformidade que durou meses antes de receber a aprovação e suspendeu as operações enquanto se preparava para atender aos requisitos. A empresa planeja retomar gradualmente os serviços e expandir suas atividades além da negociação, oferecendo outros produtos regulamentados pela MiCA.

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