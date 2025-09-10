Procon-SP cobra explicações da Ticketmaster sobre taxas na venda de ingressos para The Weeknd

O Procon-SP notificou a Ticketmaster nesta quarta-feira, 10, após receber várias consultas e reclamações de consumidores sobre as taxas cobradas pela plataforma na venda de ingressos para o show de The Weeknd, previsto para 2026.

As queixas apontam para um possível abuso na cobrança das chamadas "taxa de serviços" e "taxa de administração", que estão sendo vistas como sobreposições sem explicações claras sobre o que cada uma representa.

Os consumidores destacam, principalmente, a cobrança de uma taxa de 20% (serviço online) e outra taxa intitulada "Administração do MorumBIS". Em São Paulo, os preços das entradas variam de R$ 275 (meia-entrada da arquibancada) a R$ 940 (inteira da cadeira inferior).

Por causa dessas reclamações, o Procon-SP notificou a Ticketmaster, exigindo que a empresa forneça, em até 48 horas, uma explicação detalhada sobre essas taxas, além de informações sobre os canais e formas de atendimento aos consumidores.

Embora a cobrança de taxa de serviço seja permitida, ela deve se referir a serviços efetivamente prestados e ser claramente informada ao consumidor com antecedência. Por outro lado, a "taxa de administração", especialmente quando cobrada junto de outras taxas, pode ser considerada indevida.

Além disso, desde o ano passado, o Procon-SP tem fiscalizado outras empresas do setor que estão realizando cobranças de taxas de forma irregular. A entidade também alerta que, ao monitorar redes sociais e sites, já identificou ingressos para o show de The Weeknd, que começaram a ser vendidos ontem, sendo oferecidos em sites não oficiais.

Nessas situações, o Procon-SP recomenda que os consumidores evitem comprar ingressos fora dos canais oficiais, para não se exporem a fraudes ou exploração.

A EXAME procurou a Ticketmaster, que até a publicação desta matéria, não respondeu ao pedido de posicionamento.