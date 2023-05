Harry Potter, Friends e Batman: Warner comemora 100 anos com orquestra em SP; veja como assistir

Uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo audiovisual completa um século em 2023: a Warner Bros. Studios, a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment comemoram 100 anos de uma brilhante carreira (e em grande estilo).

A data será marcada por um grande espetáculo. As marcas se juntam para realizar, nesta segunda-feira, 24, o concerto “Candlelight: 100 Anos da Warner Bros.” em São Paulo - única cidade brasileira que receberá o evento. A Warner também disponibilizará a apresentação em outras 100 cidades no mundo.

100 anos da Warner: uma parte da História

Dona de sucessos como a saga Harry Potter, os filmes do Batman, Coringa, Mulher-Maravilha e de todos os super-heróis da DC Comics, a trilogia d'O Senhor dos Anéis e até alguns dos clássicos do cinema, como Casablanca e O Mágico de Oz, a Warner caminha para seu centenário com um catálogo surpreendente de conteúdos. E as previsão são somente de crescimento: só em 2023, o estúdio tem previsão de 14 lançamentos.

O concerto, em homenagem ao centenário, vem para celebrar algumas das grandes obras da companhia, sobretudo suas trilhas sonoras, que fizeram parte da história do cinema moderno. Sob regência do do Quarteto de Cordas Monte Cristo, a Warner apresentará músicas de filmes premiados e programas de televisão inesquecíveis em uma experiência musical que só poderia ser feita em uma grande orquestra.

Como assistir ao Candlelight da Warner?

“Candlelight: 100 Anos da Warner Bros.” acontece no dia 24 de abril, no Teatro São Pedro (Centro). O concerto terá a regência do Quarteto de Cordas Monte Cristo e promete levar os fãs em uma jornada musical para reviver suas trilhas sonoras favoritas tocadas em versão instrumental em um ambiente iluminado por milhares de velas.

O espetáculo terá dois horários de apresentação, às 19 horas e às 21 horas, e duração de 60 minutos.

Qual o valor dos ingressos para o concerto da Warner?

Os ingressos para esta atração e outras experiências da Fever podem ser adquiridas exclusivamente no site ou app da plataforma.

O valor dos ingressos varia entre R$ 150 a R$ 200. Há opção de meia entrada para estudantes, professor e idosos.