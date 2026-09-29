Angra em SP: veja horários e diferenças entre os shows de ‘Holy Land’ e ‘Rebirth’

O Angra fará dois shows consecutivos em São Paulo nesta sexta-feira, 2, e sábado, 3, no Tokio Marine Hall. A programação foi criada como uma imersão em dois dos principais momentos da história da banda: os 30 anos de “Holy Land” e os 25 anos de “Rebirth”.

As apresentações têm propostas diferentes e convidados especiais distintos. Na primeira noite, o destaque é o retorno do baixista original Luis Mariutti. Na segunda, o convidado será Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente “Rebirth”.

Como serão os dois shows do Angra?

Na sexta-feira, o repertório será dedicado a “Holy Land”, segundo álbum de estúdio do Angra, lançado em 1996. A apresentação terá o disco na íntegra, além de convidados especiais e da participação de Luis Mariutti, baixista original do álbum.

“Holy Land” marcou a trajetória da banda pela combinação entre heavy metal, elementos progressivos, arranjos sinfônicos, percussões e referências à música brasileira. O álbum foi inspirado pelo encontro entre culturas indígenas, africanas e europeias durante a formação do Brasil.

No sábado, será a vez de “Rebirth”, lançado em 2001. O disco marcou uma nova fase do Angra após uma reformulação da banda e reúne músicas como “Nova Era”, “Millennium Sun”, “Acid Rain”, “Heroes of Sand”, “Rebirth” e “Running Alone”.

A apresentação terá participação especial de Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente o álbum.

Que horas começam os shows?

Nos dois dias, a abertura da casa será às 19h, com os shows previstos para as 22h.

2 de outubro: “Holy Land” na íntegra + convidados especiais

“Holy Land” na íntegra + convidados especiais 3 de outubro: “Rebirth” na íntegra + participação de Edu Falaschi

“Rebirth” na íntegra + participação de Edu Falaschi Abertura da casa: 19h

19h Show: 22h

22h Local: Tokio Marine Hall

Tokio Marine Hall Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo/SP

Rua Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo/SP Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos responsáveis legais.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos têm valores diferentes conforme o setor. A venda online tem taxa de serviço de 20%.

Camarote: a partir de R$ 165 + R$ 33

a partir de R$ 165 + R$ 33 Frisa: a partir de R$ 105 + R$ 21

a partir de R$ 105 + R$ 21 Pista: a partir de R$ 75 + R$ 15

a partir de R$ 75 + R$ 15 Pista Premium: a partir de R$ 135 + R$ 27

Há também pacotes especiais para quem adquirir ingressos para os dois shows, com condições de desconto.