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Angra em SP: veja horários e diferenças entre os shows de ‘Holy Land’ e ‘Rebirth’

A programação foi criada como uma imersão em dois dos principais momentos da história da banda; apresentações têm propostas diferentes e convidados especiais distintos.

Angra: banda realizará shows temáticos para dois de seus maiores lançamentos da carreira (Angra/Reprodução)

Angra: banda realizará shows temáticos para dois de seus maiores lançamentos da carreira (Angra/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h30.

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O Angra fará dois shows consecutivos em São Paulo nesta sexta-feira, 2, e sábado, 3, no Tokio Marine Hall. A programação foi criada como uma imersão em dois dos principais momentos da história da banda: os 30 anos de “Holy Land” e os 25 anos de “Rebirth”.

As apresentações têm propostas diferentes e convidados especiais distintos. Na primeira noite, o destaque é o retorno do baixista original Luis Mariutti. Na segunda, o convidado será Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente “Rebirth”.

Como serão os dois shows do Angra?

Na sexta-feira, o repertório será dedicado a “Holy Land”, segundo álbum de estúdio do Angra, lançado em 1996. A apresentação terá o disco na íntegra, além de convidados especiais e da participação de Luis Mariutti, baixista original do álbum.

“Holy Land” marcou a trajetória da banda pela combinação entre heavy metal, elementos progressivos, arranjos sinfônicos, percussões e referências à música brasileira. O álbum foi inspirado pelo encontro entre culturas indígenas, africanas e europeias durante a formação do Brasil.

No sábado, será a vez de “Rebirth”, lançado em 2001. O disco marcou uma nova fase do Angra após uma reformulação da banda e reúne músicas como “Nova Era”, “Millennium Sun”, “Acid Rain”, “Heroes of Sand”, “Rebirth” e “Running Alone”.

A apresentação terá participação especial de Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente o álbum.

Que horas começam os shows?

Nos dois dias, a abertura da casa será às 19h, com os shows previstos para as 22h.

  • 2 de outubro: “Holy Land” na íntegra + convidados especiais
  • 3 de outubro: “Rebirth” na íntegra + participação de Edu Falaschi
  • Abertura da casa: 19h
  • Show: 22h
  • Local: Tokio Marine Hall
  • Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo/SP
  • Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos responsáveis legais.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos têm valores diferentes conforme o setor. A venda online tem taxa de serviço de 20%.

  • Camarote: a partir de R$ 165 + R$ 33
  • Frisa: a partir de R$ 105 + R$ 21
  • Pista: a partir de R$ 75 + R$ 15
  • Pista Premium: a partir de R$ 135 + R$ 27

Há também pacotes especiais para quem adquirir ingressos para os dois shows, com condições de desconto.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

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