Angra em SP: veja horários e diferenças entre os shows de ‘Holy Land’ e ‘Rebirth’

Angra: banda realizará shows temáticos para dois de seus maiores lançamentos da carreira (Angra/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h30.
O Angra fará dois shows consecutivos em São Paulo nesta sexta-feira, 2, e sábado, 3, no Tokio Marine Hall. A programação foi criada como uma imersão em dois dos principais momentos da história da banda: os 30 anos de “Holy Land” e os 25 anos de “Rebirth”.
As apresentações têm propostas diferentes e convidados especiais distintos. Na primeira noite, o destaque é o retorno do baixista original Luis Mariutti. Na segunda, o convidado será Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente “Rebirth”.
Na sexta-feira, o repertório será dedicado a “Holy Land”, segundo álbum de estúdio do Angra, lançado em 1996. A apresentação terá o disco na íntegra, além de convidados especiais e da participação de Luis Mariutti, baixista original do álbum.
“Holy Land” marcou a trajetória da banda pela combinação entre heavy metal, elementos progressivos, arranjos sinfônicos, percussões e referências à música brasileira. O álbum foi inspirado pelo encontro entre culturas indígenas, africanas e europeias durante a formação do Brasil.
No sábado, será a vez de “Rebirth”, lançado em 2001. O disco marcou uma nova fase do Angra após uma reformulação da banda e reúne músicas como “Nova Era”, “Millennium Sun”, “Acid Rain”, “Heroes of Sand”, “Rebirth” e “Running Alone”.
A apresentação terá participação especial de Edu Falaschi, vocalista que gravou originalmente o álbum.
Nos dois dias, a abertura da casa será às 19h, com os shows previstos para as 22h.
Os ingressos têm valores diferentes conforme o setor. A venda online tem taxa de serviço de 20%.
Há também pacotes especiais para quem adquirir ingressos para os dois shows, com condições de desconto.