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'Game of Thrones: A Conquista de Aegon' ganha data de estreia nos cinemas

A história deve acompanhar Aegon I Targaryen, fundador da dinastia que dominou Westeros, e sua conquista dos Sete Reinos — que se passa séculos antes da série original

'Game of Thrones': filme será dirigido por Harris, que é produtor-executivo de O Cavaleiro dos Sete Reinos (HBO/Divulgação)

'Game of Thrones': filme será dirigido por Harris, que é produtor-executivo de O Cavaleiro dos Sete Reinos (HBO/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h47.

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O primeiro filme ambientado no universo de 'Game of Thrones' já tem data para chegar aos cinemas. 'Game of Thrones: Aegon’s Conquest' (A Conquista de Aegon, em tradução livre) estreia em 6 de junho de 2029, com direção de Owen Harris e roteiro de Beau Willimon.

A história deve acompanhar Aegon I Targaryen, fundador da dinastia que dominou Westeros, e sua conquista dos Sete Reinos — que se passa séculos antes da série original. Aegon nunca apareceu em uma produção da franquia, e ainda não foi definido o ator que dará vida ao personagem.

O filme será dirigido por Harris, que é produtor-executivo de O Cavaleiro dos Sete Reinos e comandou episódios da primeira temporada da série.

Entre seus outros trabalhos estão episódios de Black Mirror, da versão de Twilight Zone lançada em 2019 e de Admirável Mundo Novo. Willimon, por sua vez, foi showrunner de House of Cards e roteirista de Andor, da Disney+.

A família Targaryen já serviu de base para duas produções derivadas de Game of Thrones: A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos. A série original, baseada nos livros de George R.R. Martin, teve oito temporadas entre 2011 e 2019 e recebeu diversos prêmios Emmy.

Enquanto o filme não chega, a franquia continua nas telinhas. A Casa do Dragão terá uma quarta temporada, enquanto O Cavaleiro dos Sete Reinos foi renovada para a segunda temporada.

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