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'The Last of Us': Neil Druckmann diz que dois jogos da franquia estão em produção

Diretor ainda disse que o estúdio não pretende divulgar detalhes neste momento, mas indicou que as novas histórias terão relevância para o universo da franquia

'The Last of Us': projetos ainda estão em estágio inicial (Divulgação)

'The Last of Us': projetos ainda estão em estágio inicial (Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h26.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 16h47.

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RESUMO ＋

Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, anunciou na segunda-feira, 28, que a desenvolvedora de jogos Naughty Dog iniciou pelo menos dois novos projetos de The Last of Us. As produções estão em estágio inicial e ampliarão o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II, segundo Druckmann.

O universo de 'The Last of Us' vai ganhar pelo menos dois novos projetos. Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, revelou que a Naughty Dog iniciou o desenvolvimento de duas produções ambientadas na série.

Ao final das celebrações do The Last of Us Day, realizado na segunda-feira, 28, Druckmann afirmou que os projetos ainda estão em estágio inicial e vão expandir o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II.

O diretor ainda disse que o estúdio não pretende divulgar detalhes neste momento, mas indicou que as novas histórias terão relevância para o universo da franquia.

“O mundo de The Last of Us significa muito para nós, e não voltaríamos a ele a menos que tivéssemos algo significativo a dizer. Acreditamos que essas histórias valem a pena ser contadas”, disse.

A Naughty Dog também trabalha atualmente em 'Intergalactic: The Heretic Prophet', que será totalmente revelado em 2027.

Enquanto isso, a adaptação de The Last of Us pela HBO segue avançando. A terceira temporada contará novamente com Laura Bailey, intérprete de Abby no segundo jogo. A produção é comandada por Craig Mazin, de Chernobyl, e Druckmann.

'Perguntas frequentes'

Quais são os novos projetos de The Last of Us? ＋

A desenvolvedora de jogos Naughty Dog iniciou pelo menos duas produções ambientadas no universo de The Last of Us. Segundo Neil Druckmann, os projetos ainda estão em estágio inicial.

Quando os novos projetos de The Last of Us foram anunciados? ＋

Neil Druckmann anunciou os projetos na segunda-feira, 28, ao final das celebrações do The Last of Us Day.

O que se sabe sobre as novas histórias de The Last of Us? ＋

As novas histórias ampliarão o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II. Neil Druckmann afirmou que as produções terão relevância para o universo da franquia, mas não revelou outros detalhes.

Em qual outro jogo a Naughty Dog trabalha atualmente? ＋

A Naughty Dog também trabalha em Intergalactic: The Heretic Prophet. O jogo terá sua revelação completa em 2027.

O que se sabe sobre a terceira temporada de The Last of Us na HBO? ＋

A terceira temporada de The Last of Us contará novamente com Laura Bailey, intérprete de Abby no segundo jogo. A produção é comandada por Craig Mazin e Neil Druckmann.

Onde assistir às duas primeiras temporadas de The Last of Us? ＋

As duas primeiras temporadas de The Last of Us estão disponíveis na HBO Max. A segunda temporada começou a adaptar The Last of Us Part II, cuja história será dividida em mais de uma temporada.

Acompanhe tudo sobre:The Last of UsGames

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