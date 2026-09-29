'The Last of Us': Neil Druckmann diz que dois jogos da franquia estão em produção

RESUMO ＋ Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, anunciou na segunda-feira, 28, que a desenvolvedora de jogos Naughty Dog iniciou pelo menos dois novos projetos de The Last of Us. As produções estão em estágio inicial e ampliarão o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II, segundo Druckmann.

O universo de 'The Last of Us' vai ganhar pelo menos dois novos projetos. Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, revelou que a Naughty Dog iniciou o desenvolvimento de duas produções ambientadas na série.

Ao final das celebrações do The Last of Us Day, realizado na segunda-feira, 28, Druckmann afirmou que os projetos ainda estão em estágio inicial e vão expandir o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II.

O diretor ainda disse que o estúdio não pretende divulgar detalhes neste momento, mas indicou que as novas histórias terão relevância para o universo da franquia.

“O mundo de The Last of Us significa muito para nós, e não voltaríamos a ele a menos que tivéssemos algo significativo a dizer. Acreditamos que essas histórias valem a pena ser contadas”, disse.

A Naughty Dog também trabalha atualmente em 'Intergalactic: The Heretic Prophet', que será totalmente revelado em 2027.

Enquanto isso, a adaptação de The Last of Us pela HBO segue avançando. A terceira temporada contará novamente com Laura Bailey, intérprete de Abby no segundo jogo. A produção é comandada por Craig Mazin, de Chernobyl, e Druckmann.