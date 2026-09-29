'The Last of Us': Neil Druckmann diz que dois jogos da franquia estão em produção

'The Last of Us': projetos ainda estão em estágio inicial (Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h26.
Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 16h47.
Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, anunciou na segunda-feira, 28, que a desenvolvedora de jogos Naughty Dog iniciou pelo menos dois novos projetos de The Last of Us. As produções estão em estágio inicial e ampliarão o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II, segundo Druckmann.
O universo de 'The Last of Us' vai ganhar pelo menos dois novos projetos. Neil Druckmann, diretor dos jogos da franquia, revelou que a Naughty Dog iniciou o desenvolvimento de duas produções ambientadas na série.
Ao final das celebrações do The Last of Us Day, realizado na segunda-feira, 28, Druckmann afirmou que os projetos ainda estão em estágio inicial e vão expandir o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II.
O diretor ainda disse que o estúdio não pretende divulgar detalhes neste momento, mas indicou que as novas histórias terão relevância para o universo da franquia.
“O mundo de The Last of Us significa muito para nós, e não voltaríamos a ele a menos que tivéssemos algo significativo a dizer. Acreditamos que essas histórias valem a pena ser contadas”, disse.
A Naughty Dog também trabalha atualmente em 'Intergalactic: The Heretic Prophet', que será totalmente revelado em 2027.
Enquanto isso, a adaptação de The Last of Us pela HBO segue avançando. A terceira temporada contará novamente com Laura Bailey, intérprete de Abby no segundo jogo. A produção é comandada por Craig Mazin, de Chernobyl, e Druckmann.
A desenvolvedora de jogos Naughty Dog iniciou pelo menos duas produções ambientadas no universo de The Last of Us. Segundo Neil Druckmann, os projetos ainda estão em estágio inicial.
Neil Druckmann anunciou os projetos na segunda-feira, 28, ao final das celebrações do The Last of Us Day.
As novas histórias ampliarão o cânone para além de The Last of Us Part I e Part II. Neil Druckmann afirmou que as produções terão relevância para o universo da franquia, mas não revelou outros detalhes.
A Naughty Dog também trabalha em Intergalactic: The Heretic Prophet. O jogo terá sua revelação completa em 2027.
A terceira temporada de The Last of Us contará novamente com Laura Bailey, intérprete de Abby no segundo jogo. A produção é comandada por Craig Mazin e Neil Druckmann.
As duas primeiras temporadas de The Last of Us estão disponíveis na HBO Max. A segunda temporada começou a adaptar The Last of Us Part II, cuja história será dividida em mais de uma temporada.