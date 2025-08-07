Park Bo-gum no Brasil: ator e cantor fará evento em SP; veja data e local

O ator sul-coreano Park Bo-gum, conhecido pelos papéis em "Se a Vida Te Der Tangerinas... e Um Bom Garoto estará em São Paulo para um evento com fãs. O evento faz parte da turnê mundial [BE WITH YOU], que também passará por países como o México e o Chile, na América Latina.

Aos 32 anos, Park Bo-gum é um dos atores mais populares da Coreia do Sul. Este ano, ele voltou a brilhar com as séries Se a Vida Te Der Tangerinas... e Um Bom Garoto, após seu retorno do serviço militar obrigatório. Além dessas, Park também fez parte de sucessos como Responde 1988 (2015-2016), Love in the Moonlight (2016), Encontro (2018) e Passarela de Sonhos (2020). No cinema, sua carreira inclui filmes como Um Dia Difícil (2014) e Wonderland (2024).

O evento em São Paulo será no dia 21 de setembro, no teatro Vibra SP. Mais informações sobre ingressos e horário serão divulgados em breve.

Quem é Park Bo-gum?

O ator e cantor sul-coreano nasceu em 16 de junho de 1993, em Seul. Além do trabalho no streaming e no cinema, Bo-gum é bastante reconhecido pelo carisma em entrevistas e eventos, que fez com que ele se tornasse um dos artistas mais amados na Coreia do Sulm — sendo frequentemente chamado de "Príncipe herdeiro da nação", devido ao sucesso de Love in the Moonlight.

A carreira dele começou em 2011 com papéis coadjuvantes e, ao longo dos anos, o ator se estabeleceu como uma grande estrela, e conquistou uma base de fãs fiel ao redor do mundo. Bo-gum estudou teatro musical e tem músicas integradas às trilhas sonoras de diversos k-dramas.

Ele é também o artista mais jovem a conquistar o prêmio de "Ator do Ano" pela Gallup Korea e liderou a lista das Celebridades Mais Poderosas da Coreia pela Forbes.

Além da carreira nas artes, Park Bo-gum é amplamente admirado pelo envolvimento com ações filantrópicas e forte influência cultural, tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente.