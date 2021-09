Malhação termina após 27 anos: relembre atores que ficaram famosos

Cancelada após 27 temporadas, a novela Malhação da TV Globo revelou diversos atores e atrizes para teledramaturgia brasileira.

A primeira temporada da atração foi ao ar em 1995. Desenvolvida por Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina, a telenovela foi baseada no livro de Confissões de Adolescente, que alcançou grande sucesso na época.

Focada no público adolescente, a novela sempre retratava temas relacionados ao universo jovem, como o relacionamento com os pais e os amigos, as dúvidas em relação ao futuro profissional, crenças e o início da vida sexual. Cada temporada dava ênfase para determinado assunto sobre rotina de descoberta e crescimento.

O elenco na sua maioria era composto por novos atores, com alguns nomes experientes para ajudar no desenvolvimento. A receita revelou novos atores que seguem até hoje atuando em novelas, filmes e séries.

Veja alguns dos atores e atrizes revelados em Malhação:

Thiago Lacerda: Aos 18 anos, o ator estreou na TV ao interpretar, em 1997.

Cauã Reymond: Aos 22 anos, deu vida ao personagem Maumau, um lutador que se envolvia em confusões na temporada de 2002.

José Loreto: Em 2005, o ator começou na TV interpretando o personagem Marcolino, mais conhecido como Marcão.

Priscila Fantin: Estreou na TV em 1999, interpretando Tati, uma das protagonistas da trama por duas temporadas.

André Marques: O ator estreou com apenas 16 anos e permaneceu na novela por cinco temporadas, entre 1995 e 1999, como o personagem Mocotó.

Maria Flor: Aos 20 anos, viveu a personagem Regina na temporada de 2003, uma das vilãs da trama.

Débora Falabella: Com 19 anos, ela interpretou a personagem Antônia.

Marjorie Estiano: Aos 22 anos, a atriz viveu a personagem Natasha na temporada de 2004. Na trama, ela era integrante da Vagabanda, grupo musical fictício.

Sophie Charlotte: Na temporada de 2008, a atriz viveu Angelina, uma das protagonistas da trama. Ela tinha 19 anos na época.

Nathalia Dill: Com 22 anos, a atriz interpretou a vilã Débora na temporada 2008.

Caio Castro: O ator conquistou papel para temporada 2008 após vencer um concurso o 'Caldeirão do Huck', aos 18 anos.

Mariana Rios: Aos 22 anos, interpretou Yasmin na temporada de 2007 da novela.

Fiuk: O filho de Fábio Júnior ficou conhecido do público em 2009, quando viveu Bernardo em seu primeiro trabalho na TV.

Rafael Vitti: O ator estreou na TV em 2014, quando viveu Pedro, um dos patrogonistas da temporada.

Sérgio Hondjakoff: O eterno Cabeção não começou na TV em Malhação, mas esse foi o papel mais marcante do ator. Ele permaneceu na novela por seis temporadas.