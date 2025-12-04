Guns N' Roses lança duas novas músicas antes de shows no Brasil

Nesta quinta-feira, 4, a banda de rock Guns N´Roses lançou duas novas músicas inéditas, as primeiras desde 2023. As canções “Nothin” e “Atlas” foram originalmente anunciadas para a última terça-feira, 2, mas, após deixar os fãs esperando, o grupo soltou os singles com dois dias de atraso e sem nenhuma explicação.

As músicas teriam sido gravadas inicialmente em 2008, durante as sessões do álbum Chinese Democracy, cuja produção demorou cerca de 13 anos. Supostamente, a versão original de "Atlas" teria a participação de Brian May, guitarrista do Queen. A faixa vazou em 2019.

Já "Nothin", por sua vez, é completamente nova para os fãs da banda. Apenas no início de 2025, Duff McKagan, baixista original do Guns N´Roses, citou a canção em uma entrevista.

“Temos uma nova música que será lançada em breve e que estamos começando a tocar ao vivo, chama-se ‘Nothin’, e eu alterno entre o timbre (de baixo) totalmente ligado e totalmente desligado", disse.

Confira as músicas novas:

Segundo o comunicado divulgado pela banda, as novas músicas farão parte do setlist dos shows no Brasil, parte da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.

Veja as datas:

1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

4 de abril: São Paulo (Allianz Parque – Monsters of Rock)

7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)

12 de abril: Vitória (Estádio Kleber Andrade)

15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)

18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)

21 de abril: São Luís (Estádio Castelão – MA)

25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)

Festival em São Paulo já tem ingressos disponíveis

O show no Monsters of Rock, marcado para o dia 4 de abril no Allianz Parque, terá também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme no lineup.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com preços entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante). Os ingressos para os demais shows também já estão disponíveis.