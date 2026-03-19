Guitarrista do AC/DC é hospitalizado na Argentina nesta quinta-feira

O guitarrista Stevie Young, da banda AC/DC, foi hospitalizado em Buenos Aires, na Argentina, nesta quinta-feira, 19.

De acordo com a assessoria do grupo, o músico de 69 anos foi internado por precaução e realiza uma bateria completa de exames. O comunicado informa que ele está bem e em bom estado de espírito. A causa da internação não foi revelada.

A expectativa da banda é que Young participe do próximo show marcado para segunda-feira, 23, na capital argentina.

O AC/DC tem apresentações programadas em Buenos Aires nos dias 23, 27 e 31 de março, como parte da turnê internacional Power Up. Antes, o grupo se apresentou em Santiago, no Chile, e tem shows previstos na Cidade do México no início de abril.

As apresentações fazem parte do braço na América Latina da turnê. No início do mês, a banda se apresentou no Brasil.

A banda retorna à Argentina após 16 anos. A última passagem ocorreu em 2009, quando reuniu cerca de 200 mil fãs em três apresentações no estádio do River Plate, com capacidade para 85 mil pessoas.

Relembre a trajetória do AC/DC

O AC/DC foi fundado em 1973, em Sydney, por Malcolm Young e Angus Young. Stevie Young assumiu a guitarra em 2014, substituindo o tio Malcolm, que morreu em 2017, aos 64 anos, após sofrer de demência.

A banda passou por mudanças ao longo dos anos, incluindo a morte do vocalista Bon Scott em 1980 e o afastamento temporário de Brian Johnson em 2016 por problemas auditivos.