Lollapalooza 2026: confira o line-up completo desta sexta-feira, 20

Sabrina Carpenter, Deftones e Kygo são os principais nomes do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 nesta sexta-feira, 20. Além das atrações mais aguardadas, os quatro palcos do festival recebem artistas nacionais e internacionais ao longo do primeiro dia do evento.

No palco Budweiser, Sabrina Carpenter encerra a noite com show às 21h30. Antes dela, o público poderá assistir às apresentações de Doechii, Blood Orange e Negra Li.

Já no palco Samsung Galaxy, o destaque é a banda Deftones, que sobe ao palco às 20h10. A programação também inclui shows de Interpol, Viagra Boys e Terraplana.

O palco Perry’s by Fiat, dedicado à música eletrônica, terá Kygo como atração principal da noite, com apresentação marcada para 22h15.

Veja abaixo o line-up completo do Lollapalooza 2026 nesta sexta-feira:

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie

14h45 – Negra Li

16h55 – Blood Orange

19h05 – Doechii

21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM

13h40 – Terraplana

15h50 – Viagra Boys

18h00 – Interpol

20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – WØRST

14h45 – Scalene

16h55 – Ruel

19h05 – Men I Trust

21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun

13h00 – Bruna Strait

14h15 – ATKÖ

15h30 – Aline Rocha

16h45 – Horsegiirl

18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)

19h15 – BUNT.

20h30 – Ben Böhmer

22h15 – Kygo

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e não possui estacionamento oficial para o público. A principal recomendação é utilizar transporte público.

A principal via de acesso é a Linha 9–Esmeralda da CPTM, com desembarque na Estação Autódromo, localizada a poucos minutos de caminhada da entrada do evento. Durante os dias do festival, metrô e trens terão operação especial 24 horas para facilitar a volta do público.

Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.

Também é possível chegar ao evento por aplicativos de transporte ou pelo Lolla Transfer, serviço oficial de ônibus executivo que realiza embarque em diferentes pontos da cidade e desembarque dentro do Autódromo de Interlagos.

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo e seguindo as orientações divulgadas pela organização do evento.

Em geral, o reembolso pode ser solicitado para ingressos não utilizados ou em situações específicas definidas pelos organizadores. Caso haja cancelamento ou alteração na programação de algum dia do festival, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.

As solicitações devem ser feitas pelo mesmo canal utilizado para a compra do ingresso, conforme as regras estabelecidas pelo evento.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock".

O que não pode levar?

Objetos de vidro, plástico ou metal, incluindo perfumes e cosméticos como desodorantes de qualquer tipo, além de pasta e escova de dente;

Garrafas rígidas, de qualquer gênero, tamanho ou material;

Embalagens rígidas e com tampa, como potes de plástico do tipo "Tupperware";

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Objetos pontiagudos, armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo, como facas e canivetes;

Objetos perfurantes ou cortantes, como tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha e saca-rolhas;

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Cadeiras e bancos;

Guarda-chuvas;

Substâncias inflamáveis ou corrosivas;

Sprays de qualquer tipo, incluindo bloqueadores solares em spray;

Máquinas de incapacitação neuromuscular;

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas, em qualquer tipo de recipiente;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

Isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Equipamentos profissionais de captação de imagem ou som, como drones ou equipamentos de filmagem;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas ou tóxicas, incluindo drogas ilícitas;

Bandeiras ou cartazes com mensagens discriminatórias, ofensivas ou com divulgação comercial;

Drones e equipamentos similares;

Alimentos com intenção de comercialização ou que representem risco à segurança.

O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos