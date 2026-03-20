Lollapalooza 2026: confira o line-up completo desta sexta-feira, 20

Sabrina Carpenter: cantora é a principal atração do palco Budweiser nesta sexta-feira
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 05h00.
Sabrina Carpenter, Deftones e Kygo são os principais nomes do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 nesta sexta-feira, 20. Além das atrações mais aguardadas, os quatro palcos do festival recebem artistas nacionais e internacionais ao longo do primeiro dia do evento.
No palco Budweiser, Sabrina Carpenter encerra a noite com show às 21h30. Antes dela, o público poderá assistir às apresentações de Doechii, Blood Orange e Negra Li.
Já no palco Samsung Galaxy, o destaque é a banda Deftones, que sobe ao palco às 20h10. A programação também inclui shows de Interpol, Viagra Boys e Terraplana.
O palco Perry’s by Fiat, dedicado à música eletrônica, terá Kygo como atração principal da noite, com apresentação marcada para 22h15.
Palco Budweiser
Palco Samsung Galaxy
Palco Flying Fish
Palco Perry’s by Fiat
O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e não possui estacionamento oficial para o público. A principal recomendação é utilizar transporte público.
A principal via de acesso é a Linha 9–Esmeralda da CPTM, com desembarque na Estação Autódromo, localizada a poucos minutos de caminhada da entrada do evento. Durante os dias do festival, metrô e trens terão operação especial 24 horas para facilitar a volta do público.
Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.
Também é possível chegar ao evento por aplicativos de transporte ou pelo Lolla Transfer, serviço oficial de ônibus executivo que realiza embarque em diferentes pontos da cidade e desembarque dentro do Autódromo de Interlagos.
Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.
Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo e seguindo as orientações divulgadas pela organização do evento.
Em geral, o reembolso pode ser solicitado para ingressos não utilizados ou em situações específicas definidas pelos organizadores. Caso haja cancelamento ou alteração na programação de algum dia do festival, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.
As solicitações devem ser feitas pelo mesmo canal utilizado para a compra do ingresso, conforme as regras estabelecidas pelo evento.
Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos