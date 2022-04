Guardiola na seleção brasileira? CBF oferece R$ 61 milhões, diz jornal

A CBF está focada, neste ano, na campanha em busca do hexacampeonato mundial na Copa do Mundo do Qatar. Mas, segundo o jornal espanhol "Marca", a confederação já vislumbra um futuro mais adiante, precisamente após a saída do técnico Tite. E começa a se movimentar para que seu sucessor seja o catalão Pep Guardiola, hoje à frente do Manchester City.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O atual técnico da seleção brasileira Tite já anunciou que deixará o cargo após a Copa. De acordo com a publicação espanhola, o plano é encabeçado por Ednaldo Rodrigues, novo presidente da CBF, eleito no mês passado. O cartola e alguns de seus pares teriam se reunido recentemente para alinhar que o nome ideal para substituir Tite é o de um estrangeiro e que ninguém melhor que Guardiola.

O "Marca" indica que a CBF já teria iniciado uma rodada de negociação com Pere Guardiola, irmão e empresário de Pep. A oferta envolve uma proposta de pouco menos de quatro anos, até a Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O salário seria de 12 milhões de euros (R$ 61,6 milhões), inferior aos 20 milhões de euros (R$ 102,7 milhões) que o catalão recebe hoje no City.