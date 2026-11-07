GTA 6 ganha álbum com 40 músicas em dezembro; ouça a nova faixa 'Pusher'

A Rockstar definiu a data de lançamento da trilha sonora composta pela dupla francesa Justice para o GTA 6. O material estará disponível nas principais plataformas de streaming de áudio no dia 11 de dezembro, e também será vendido em CD e vinil.

Batizado de 'GTA 6: Original Score', o disco terá 40 faixas, escolhidas entre todo o material criado para o jogo.

Entre elas estão “Flower in a Hurricane” e “Pusher”. O anúncio veio acompanhado da liberação de “Pusher”, que já pode ser ouvida:

A novidade não é a primeira envolvendo a música do game. Há algumas semanas, foi anunciado Grand Theft Auto VI: The Album, com 34 músicas originais. Nesse caso, não foi informado se todas as faixas serão assinadas pelo Justice.

O álbum será lançado no dia 20 de novembro, praticamente junto com o jogo, e deve dividir algumas músicas com o disco que chega em dezembro. Só a divulgação da lista completa de composições vai confirmar isso.

Pré-venda do GTA 6

O GTA 6 (Grand Theft Auto VI) está em pré-venda no Brasil para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Com lançamento marcado para 19 de novembro, o jogo tem duas opções de compra: a edição Standard, por R$ 449,90, e a Ultimate, que custa R$ 549,90 nas lojas digitais oficiais.

Além da PlayStation Store e da Microsoft Store, o GTA 6 também pode ser encontrado em varejistas como KaBuM!, Amazon e Fast Shop. Os preços podem variar conforme a forma de pagamento e os descontos disponíveis.

Quem pretende comprar a versão em caixa deve ficar atento a um detalhe: o produto não acompanha disco. A embalagem contém apenas um código para baixar o jogo no console.

Qual é a diferença entre as edições Standard e Ultimate?

O GTA 6 será comercializado em duas edições digitais. A Standard custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate sai por R$ 549,90.

A edição Standard inclui o jogo e os benefícios da pré-venda digital, entre eles o Pacote Vintage Vice City e um mês de assinatura do GTA+.

Já a Ultimate reúne o jogo e a Melhoria Ultimate Edition, que acrescenta conteúdos extras. Entre eles estão veículos, armas personalizadas, roupas, estabelecimentos e outros itens que podem ser desbloqueados ao longo da história.

Quem já comprou a Standard também poderá adquirir a melhoria separadamente nas lojas PlayStation e Microsoft. O complemento custa R$ 100 na Microsoft Store.

A versão em caixa está disponível apenas para a edição Standard. Depois de resgatar o código, o jogador também poderá comprar a melhoria para a Ultimate.

Como fazer a pré-venda e jogar no lançamento?

Quem pretende jogar GTA 6 assim que o título for liberado em 19 de novembro pode optar pela compra digital nas lojas oficiais. Essa modalidade permite baixar o jogo antecipadamente, sem depender do prazo de entrega de uma encomenda.

Segundo a Rockstar Games, o pré-carregamento digital começa em 10 de novembro. No PS5, a liberação está prevista para a meia-noite, de acordo com o horário local. No Xbox Series X|S, o processo começa globalmente às 00h GMT, o que corresponde às 21h no horário de Brasília.

O download pode exigir até 212 GB de espaço de armazenamento, dependendo do console. Por isso, é importante verificar a capacidade disponível antes de iniciar o processo.

Para quem escolher a versão em caixa com código, a disponibilidade para envio ou retirada nas lojas começa em 12 de novembro. Assim que receber o produto, o comprador poderá resgatar o código para baixar o jogo antecipadamente.

Outro ponto de atenção é a região da conta. Os códigos de PlayStation comprados no Brasil só podem ser utilizados em contas brasileiras. No Xbox, os códigos não têm bloqueio regional.

Quais são os bônus da pré-venda de GTA 6?

As compras digitais realizadas até 19 de novembro dão direito ao Pacote Vintage Vice City e a um mês de assinatura do GTA+.

O pacote inclui um veículo Vapid Stanier de 1955, uma garagem, roupas, penteados e um padrão exclusivo de arma.

O mês gratuito do GTA+ precisa ser resgatado até 31 de março de 2027. A assinatura tem renovação automática após o período promocional, com cobrança mensal até que seja cancelada.

Já a versão em caixa com código inclui o Pacote Vintage Vice City, mas a oferta de um mês gratuito do GTA+ está especificada pela Rockstar para as compras digitais.

GTA 6 terá versão para PC?

Até o momento, a Rockstar Games não anunciou uma versão para computadores. O lançamento confirmado contempla apenas PlayStation 5 e Xbox Series X|S, em 19 de novembro de 2026.