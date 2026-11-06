Candide lança novo Funko Pop! de Ayrton Senna com a bandeira do Brasil

A trajetória de Ayrton Senna mantém a força de atração sobre diferentes gerações dentro e fora do automobilismo. Para homenagear o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, a Candide, distribuidora oficial da Funko no Brasil, anuncia o lançamento do Funko Pop! Racing McLaren - Ayrton Senna com Capacete.

Desenvolvida em parceria com a Senna Brands, a figura retrata o piloto com o capacete amarelo e a bandeira do Brasil nas mãos. O lançamento resgata a imagem das celebrações do piloto após as vitórias nas pistas e amplia a linha de itens colecionáveis dedicados à memória do atleta.

Tricampeão mundial nas temporadas de 1988, 1990 e 1991, Senna transformou as vitórias na Fórmula 1 em momentos de celebração coletiva no Brasil. A bandeira nacional erguida do cockpit virou marca registrada de seus triunfos.

A pré-venda do Funko Pop! de Ayrton Senna com a bandeira do Brasil começa em novembro no mercado brasileiro, com chegada às lojas físicas e plataformas digitais prevista para dezembro.

Cultura pop e o legado nas pistas

A novidade marca o quinto lançamento global produzido entre a Funko e a Senna Brands. A estratégia reforça a presença da marca Senna no ecossistema da cultura pop e do colecionismo.

"Ayrton Senna representa muito mais do que conquistas nas pistas. Ele é um símbolo de determinação, talento e orgulho brasileiro, capaz de conectar diferentes gerações", afirma Bruno Verea, Diretor de Marketing da Candide. "Com esse lançamento, levamos um pouco desse legado para o universo do colecionismo em uma figura que resgata uma imagem especial para os fãs."

"A parceria com a Funko chega ao quinto lançamento global e demonstra a força da marca Senna. Ela ultrapassou a barreira do automobilismo e se conecta com novos públicos por meio da cultura pop", destaca Thiago Fernandes, diretor de Negócios da Senna Brands.

O novo modelo junta-se a outras figuras colecionáveis de Ayrton Senna já lançadas pela Funko, que incluem edições inspiradas em suas passagens pelas equipes Lotus e McLaren, além de miniaturas dos carros emblemáticos de sua carreira.