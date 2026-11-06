'Cidade de Deus: A Luta Não Para': relembre o que aconteceu na 1ª temporada

'Cidade de Deus: A Luta Não Para': guerra pelo tráfico, mortes e uma eleição marcaram os primeiros episódios; confira o que lembrar antes da volta da série (Divulgação/HBO)
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Publicado em 6 de novembro de 2026 às 14h01.
Buscapé voltou à Cidade de Deus com uma câmera nas mãos e encontrou os amigos em meio a outra disputa pelo poder. Na primeira temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para", o reencontro com a comunidade abriu caminho para uma história de guerra pelo tráfico, mobilização política e perdas.
A série dá continuidade ao filme "Cidade de Deus", de 2002, e acompanha os personagens no início dos anos 2000. Com a segunda temporada chegando neste domingo, 8, à HBO Max e à HBO, vale recuperar os acontecimentos que prepararam o terreno para os novos episódios.A seguir, o texto contém spoilers da primeira temporada.
Wilson, conhecido como Buscapé (Alexandre Rodrigues), retorna à comunidade para apoiar a candidatura do amigo Barbantinho (Edson Oliveira) a vereador. Trabalhando como fotógrafo, ele segue registrando a vida dos moradores e os conflitos que atravessam o território.
A temporada também apresenta sua filha, Leka (Luellem de Castro), que procura espaço na música. Com seu grupo de rap, ela tenta chamar a atenção de um produtor e construir uma carreira enquanto a violência afeta o cotidiano ao redor.
A saída de Bradock (Thiago Martins) da prisão coloca em risco o domínio de Curió (Marcos Palmeira), que comandava o tráfico na Cidade de Deus desde a morte de Zé Pequeno.
Antigo protegido do chefe, Bradock volta disposto a conquistar o posto que considera seu. O rompimento transforma a relação entre os dois em uma guerra, com consequências para toda a comunidade. Curió acaba morto em uma emboscada, e sua queda abre espaço para a ascensão do rival.
Namorada e advogada de Bradock, Jerusa (Andréia Horta) participa das articulações que impulsionam a tomada do território. Ela tem interesses próprios e estimula o companheiro a avançar contra Curió.
Depois de assumir o comando, Bradock tenta obter o apoio dos moradores. Suas atitudes violentas, porém, ampliam o medo e desgastam essa relação. A mudança de chefe mantém a comunidade submetida às decisões do tráfico.
Conhecido do público desde o filme, Reginaldo (Kiko Marques) reaparece como secretário de Segurança Pública. O antigo policial corrupto pretende chegar ao governo e vê no conflito uma oportunidade para fortalecer sua imagem.
A escalada da guerra serve de justificativa para uma operação policial na Cidade de Deus. O personagem conecta a disputa local a interesses políticos que avançam sobre o território e a vida dos moradores.
Ao longo da temporada, Buscapé conhece a jornalista Lígia (Eli Ferreira), que investiga corrupção policial e a atuação das milícias no Rio de Janeiro.
Os dois passam a trabalhar juntos e encontram ligações entre agentes públicos, milicianos e pessoas próximas a Bradock. Conforme a apuração avança para uma conspiração envolvendo Reginaldo e traficantes de armas, a dupla fica exposta a ameaças.
Uma operação do BOPE, ordenada por Reginaldo para capturar Bradock, deixa os moradores no meio do confronto. Barbantinho é atingido e morre, interrompendo sua candidatura e o projeto de representar a comunidade na política.
A perda do líder comunitário provoca uma reação coletiva. Berenice (Roberta Rodrigues) participa da mobilização dos moradores e assume a continuidade da luta do amigo.
A trajetória de Berenice ganha outro rumo depois da morte de Barbantinho. Com o apoio da comunidade, ela entra na disputa eleitoral e conquista uma cadeira na Câmara Municipal.
A vitória leva uma representante dos moradores para dentro das instituições. Também prepara um dos conflitos da temporada seguinte: sua atuação diante da corrupção política e da influência das milícias.
O desfecho reserva outra perda para Buscapé. Diante do perigo provocado pela investigação, Lígia decide voltar à Espanha, de onde pretende continuar seu trabalho.
O fotógrafo se oferece para levá-la ao aeroporto, mas o carro dos dois é atacado durante o trajeto. Lígia é baleada e morre nos braços dele. A temporada termina com Buscapé atingido pela violência que procurava documentar e com as conexões entre crime e poder ainda ameaçando a comunidade.
A segunda temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para" acompanha uma nova disputa pelo controle do tráfico após a morte de Curió. Nesse cenário, Cenoura (Matheus Nachtergaele), personagem do filme "Cidade de Deus", deixa a prisão e retorna à comunidade.
Enquanto Berenice (Roberta Rodrigues) enfrenta a corrupção e o avanço das milícias em seu mandato como vereadora, Jerusa (Andréia Horta) busca vingança contra os responsáveis pela destruição de sua família. Leka (Luellem de Castro) aposta na música e nos bailes como formas de mobilizar os moradores.