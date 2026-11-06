'Cidade de Deus: A Luta Não Para': relembre o que aconteceu na 1ª temporada

Buscapé voltou à Cidade de Deus com uma câmera nas mãos e encontrou os amigos em meio a outra disputa pelo poder. Na primeira temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para", o reencontro com a comunidade abriu caminho para uma história de guerra pelo tráfico, mobilização política e perdas.

A série dá continuidade ao filme "Cidade de Deus", de 2002, e acompanha os personagens no início dos anos 2000. Com a segunda temporada chegando neste domingo, 8, à HBO Max e à HBO, vale recuperar os acontecimentos que prepararam o terreno para os novos episódios.

A seguir, o texto contém spoilers da primeira temporada.

O retorno de Buscapé

Wilson, conhecido como Buscapé (Alexandre Rodrigues), retorna à comunidade para apoiar a candidatura do amigo Barbantinho (Edson Oliveira) a vereador. Trabalhando como fotógrafo, ele segue registrando a vida dos moradores e os conflitos que atravessam o território.

A temporada também apresenta sua filha, Leka (Luellem de Castro), que procura espaço na música. Com seu grupo de rap, ela tenta chamar a atenção de um produtor e construir uma carreira enquanto a violência afeta o cotidiano ao redor.

Bradock enfrenta Curió pelo comando do tráfico

A saída de Bradock (Thiago Martins) da prisão coloca em risco o domínio de Curió (Marcos Palmeira), que comandava o tráfico na Cidade de Deus desde a morte de Zé Pequeno.

Antigo protegido do chefe, Bradock volta disposto a conquistar o posto que considera seu. O rompimento transforma a relação entre os dois em uma guerra, com consequências para toda a comunidade. Curió acaba morto em uma emboscada, e sua queda abre espaço para a ascensão do rival.

Jerusa ajuda a levar a disputa ao extremo

Namorada e advogada de Bradock, Jerusa (Andréia Horta) participa das articulações que impulsionam a tomada do território. Ela tem interesses próprios e estimula o companheiro a avançar contra Curió.

Depois de assumir o comando, Bradock tenta obter o apoio dos moradores. Suas atitudes violentas, porém, ampliam o medo e desgastam essa relação. A mudança de chefe mantém a comunidade submetida às decisões do tráfico.

Reginaldo transforma a violência em projeto político

Conhecido do público desde o filme, Reginaldo (Kiko Marques) reaparece como secretário de Segurança Pública. O antigo policial corrupto pretende chegar ao governo e vê no conflito uma oportunidade para fortalecer sua imagem.

A escalada da guerra serve de justificativa para uma operação policial na Cidade de Deus. O personagem conecta a disputa local a interesses políticos que avançam sobre o território e a vida dos moradores.

Buscapé e Lígia investigam as milícias

Ao longo da temporada, Buscapé conhece a jornalista Lígia (Eli Ferreira), que investiga corrupção policial e a atuação das milícias no Rio de Janeiro.

Os dois passam a trabalhar juntos e encontram ligações entre agentes públicos, milicianos e pessoas próximas a Bradock. Conforme a apuração avança para uma conspiração envolvendo Reginaldo e traficantes de armas, a dupla fica exposta a ameaças.

A morte de Barbantinho muda o rumo da comunidade

Uma operação do BOPE, ordenada por Reginaldo para capturar Bradock, deixa os moradores no meio do confronto. Barbantinho é atingido e morre, interrompendo sua candidatura e o projeto de representar a comunidade na política.

A perda do líder comunitário provoca uma reação coletiva. Berenice (Roberta Rodrigues) participa da mobilização dos moradores e assume a continuidade da luta do amigo.

Berenice é eleita vereadora

A trajetória de Berenice ganha outro rumo depois da morte de Barbantinho. Com o apoio da comunidade, ela entra na disputa eleitoral e conquista uma cadeira na Câmara Municipal.

A vitória leva uma representante dos moradores para dentro das instituições. Também prepara um dos conflitos da temporada seguinte: sua atuação diante da corrupção política e da influência das milícias.

A emboscada que encerra a temporada

O desfecho reserva outra perda para Buscapé. Diante do perigo provocado pela investigação, Lígia decide voltar à Espanha, de onde pretende continuar seu trabalho.

O fotógrafo se oferece para levá-la ao aeroporto, mas o carro dos dois é atacado durante o trajeto. Lígia é baleada e morre nos braços dele. A temporada termina com Buscapé atingido pela violência que procurava documentar e com as conexões entre crime e poder ainda ameaçando a comunidade.

Qual é a trama da segunda temporada?

A segunda temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para" acompanha uma nova disputa pelo controle do tráfico após a morte de Curió. Nesse cenário, Cenoura (Matheus Nachtergaele), personagem do filme "Cidade de Deus", deixa a prisão e retorna à comunidade.

Enquanto Berenice (Roberta Rodrigues) enfrenta a corrupção e o avanço das milícias em seu mandato como vereadora, Jerusa (Andréia Horta) busca vingança contra os responsáveis pela destruição de sua família. Leka (Luellem de Castro) aposta na música e nos bailes como formas de mobilizar os moradores.

Confira o trailer de 'Cidade de Deus: A Luta Não Para'